Песков: дата подписания договора с Ираном не связана с датой инаугурации Трампа

В июле 2024 г. замглавы российского МИДа Андрей Руденко заявил ТАСС, что РФ завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Редакционная работа над документом началась в январе 2022 г. при президенте Ирана Ибрахиме Раиси, который погиб в мае 2024 г.