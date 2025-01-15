Песков: дата подписания договора с Ираном не связана с датой инаугурации Трампа
Дата подписания договора между Россией и Ираном не имеет ничего общего с датой инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью иранскому агентству IRNA.
«Многочисленные спекуляции на тему выбора даты подписания большого договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном в преддверии инаугурации Трампа вызывают лишь улыбку. Пусть конспирологи и дальше ломают головы», – сказал он.
Представитель Кремля уточнил, что вступление в должность «очередного американского президента» может представлять для некоторых определенный интерес, но «никак не влиять на характер испытанного временем российско-иранского сотрудничества».
В июле 2024 г. замглавы российского МИДа Андрей Руденко заявил ТАСС, что РФ завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Редакционная работа над документом началась в январе 2022 г. при президенте Ирана Ибрахиме Раиси, который погиб в мае 2024 г.