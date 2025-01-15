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Песков: дата подписания договора с Ираном не связана с датой инаугурации Трампа

Ведомости

Дата подписания договора между Россией и Ираном не имеет ничего общего с датой инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью иранскому агентству IRNA.

«Многочисленные спекуляции на тему выбора даты подписания большого договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном в преддверии инаугурации Трампа вызывают лишь улыбку. Пусть конспирологи и дальше ломают головы», – сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что вступление в должность «очередного американского президента» может представлять для некоторых определенный интерес, но «никак не влиять на характер испытанного временем российско-иранского сотрудничества».

В июле 2024 г. замглавы российского МИДа Андрей Руденко заявил ТАСС, что РФ завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Редакционная работа над документом началась в январе 2022 г. при президенте Ирана Ибрахиме Раиси, который погиб в мае 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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