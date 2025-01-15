Комитет Госдумы одобрил использование машин граждан для борьбы с терроризмом
Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект об использовании машин граждан для борьбы с терроризмом. Это следует из думской электронной базы.
Инициативой предлагается установить возможность использования транспортных средств или самоходных машин организаций (за исключением машин дипломатических представительств) и физических лиц для борьбы с терроризмом.
Согласно пояснительной записке, в случае использования авто органы будут возмещать расходы, связанными с таким использованием транспортных средств или самоходных машин в порядке, определяемом правительством РФ.
Проект был внесен в Госдуму 25 октября 2024 г. Поправки предлагается внести в п. 5 ч. 3 ст. 11 закона «О противодействии терроризму». Законопроект подготовлен в целях совершенствования мер, применяемых в рамках правового режима контртеррористической операции (КТО), говорится в документе.
Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности. В случае введения КТО руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о введении режима КТО и о территории, в пределах которой она проводится, в частности, президента России, председателя правительства, председателей Госдумы и Совета Федерации.