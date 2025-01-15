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Комитет Госдумы одобрил использование машин граждан для борьбы с терроризмом

Ведомости

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект об использовании машин граждан для борьбы с терроризмом. Это следует из думской электронной базы.

Инициативой предлагается установить возможность использования транспортных средств или самоходных машин организаций (за исключением машин дипломатических представительств) и физических лиц для борьбы с терроризмом.

Согласно пояснительной записке, в случае использования авто органы будут возмещать расходы, связанными с таким использованием транспортных средств или самоходных машин в порядке, определяемом правительством РФ.

Проект был внесен в Госдуму 25 октября 2024 г. Поправки предлагается внести в п. 5 ч. 3 ст. 11 закона «О противодействии терроризму». Законопроект подготовлен в целях совершенствования мер, применяемых в рамках правового режима контртеррористической операции (КТО), говорится в документе.

Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности. В случае введения КТО руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о введении режима КТО и о территории, в пределах которой она проводится, в частности, президента России, председателя правительства, председателей Госдумы и Совета Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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