Помощник госсекретаря США Пайетт: Украина не возобновит транзит газа из РФ

19 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами заявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре не будет, потому что его невозможно заключить в короткий срок. Ранее о решении отказаться от транзита российского газа заявило руководство Украины.