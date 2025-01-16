Помощник госсекретаря США Пайетт: Украина не возобновит транзит газа из РФ
Украина не возобновит транзит российского газа через свою территорию. Уверенность в этом высказал помощник госсекретаря США по энергетическим вопросам Джеффри Пайетт на выступлении в Atlantic Council (организация признана нежелательной в России).
«Россия потеряла свой традиционно самый важный энергетический рынок. И я убежден, что возврата к нему не будет», – заявил Пайетт.
Он также выразил уверенность, что «Украина способна играть важнейшую роль в качестве альтернативного поставщика, в качестве места для хранения газа», учитывая всю существующую инфаструктуру «Нефтогаза» и всю появляющуюся в Европе новую инфраструктуру.
С 1 января 2025 г. в 8:00 мск завершился срок действия соглашений, подписанных 30 декабря 2019 г., включая договор между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о транспортировке российского газа через территорию Украины, а также соглашения о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины – ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».
19 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами заявил, что нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины взамен прекращающего свое действие в декабре не будет, потому что его невозможно заключить в короткий срок. Ранее о решении отказаться от транзита российского газа заявило руководство Украины.