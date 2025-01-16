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Reuters: в США рост числа обращений за пособием по безработице превысил прогноз

Ведомости

Число первичных обращений за пособием по безработице в США за прошедшую неделю увеличилось на 14 000 и достигло 217 000 заявок, сообщает Reuters со ссылкой на данные американского минтруда. До этого опрошенные агентством аналитики прогнозировали куда меньший рост – до 210 000.

Несмотря на увеличение числа желающих получить пособие по безработице, количество таких обращений все же осталось на уровне, «соответствующем здоровому рынку труда», пишет Reuters. В экономическом обзоре Федеральной резервной системы США от 15 января также говорится, что уровень занятости в начале января «стабилизировался» и сообщения об увольнениях остаются редкими. В то же время из этого отчета следует, что «представители различных секторов отметили трудности с поиском квалифицированных работников».

По данным The Wall Street Journal (WSJ) , по итогам прошлого месяца новые рабочие места обрели 256 000 американцев. Согласно опросу газеты, прирост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в декабре значительно превысил 155 000 рабочих мест, которые ожидали экономисты. Уровень безработицы в 4,1% также оказался лучше, чем ожидалось. Несмотря на позитивную динамику для американской экономики, увеличение занятости снижает вероятность снижения ключевой ставки на заседании регулятора 28 января и повторно снижает шансы на сокращение ее на последующем заседании в марте, писала WSJ со ссылкой на представителей рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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