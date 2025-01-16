Reuters: в США рост числа обращений за пособием по безработице превысил прогноз
Число первичных обращений за пособием по безработице в США за прошедшую неделю увеличилось на 14 000 и достигло 217 000 заявок, сообщает Reuters со ссылкой на данные американского минтруда. До этого опрошенные агентством аналитики прогнозировали куда меньший рост – до 210 000.
Несмотря на увеличение числа желающих получить пособие по безработице, количество таких обращений все же осталось на уровне, «соответствующем здоровому рынку труда», пишет Reuters. В экономическом обзоре Федеральной резервной системы США от 15 января также говорится, что уровень занятости в начале января «стабилизировался» и сообщения об увольнениях остаются редкими. В то же время из этого отчета следует, что «представители различных секторов отметили трудности с поиском квалифицированных работников».
По данным The Wall Street Journal (WSJ) , по итогам прошлого месяца новые рабочие места обрели 256 000 американцев. Согласно опросу газеты, прирост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в декабре значительно превысил 155 000 рабочих мест, которые ожидали экономисты. Уровень безработицы в 4,1% также оказался лучше, чем ожидалось. Несмотря на позитивную динамику для американской экономики, увеличение занятости снижает вероятность снижения ключевой ставки на заседании регулятора 28 января и повторно снижает шансы на сокращение ее на последующем заседании в марте, писала WSJ со ссылкой на представителей рынка.