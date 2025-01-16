Reuters: в США рост числа обращений за пособием по безработице превысил прогноз

Несмотря на увеличение числа желающих получить пособие по безработице, количество таких обращений все же осталось на уровне, «соответствующем здоровому рынку труда», пишет Reuters. В экономическом обзоре Федеральной резервной системы США от 15 января также говорится, что уровень занятости в начале января «стабилизировался» и сообщения об увольнениях остаются редкими. В то же время из этого отчета следует, что «представители различных секторов отметили трудности с поиском квалифицированных работников».