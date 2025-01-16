Сеульский суд признал законным задержание президента Юн Сок Ёля

3 декабря Юн ввел военное положение, которое было отменено парламентом в тот же день и было признано мятежом. 15 января отстраненный от власти президент оказался под стражей. Согласно южнокорейскому законодательству, в случае доказанной вины в организации мятежа Юн может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению.