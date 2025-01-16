Сеульский суд признал законным задержание президента Юн Сок Ёля
Суд в Сеуле отклонил ходатайство об отмене решения о задержании президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, сообщает агентство Yonhap.
После задержания президента его представители подали в Центральный окружной суд Сеула ходатайство о пересмотре законности, поскольку, как считают представители, ордер на арест был недействителен. Суд вынес решение о том, что задержание президента было полностью законным.
Юн был задержан для проведения допроса по поводу введения им военного положения в Южной Корее 3 декабря 2024 г. после того, как им было проигнорировано несколько заявок о добровольной явке.
Сам Юн не присутствовал на закрытом слушании в суде, которое проводилось в рамках пересмотра дела. Его интересы представляли адвокаты.
3 декабря Юн ввел военное положение, которое было отменено парламентом в тот же день и было признано мятежом. 15 января отстраненный от власти президент оказался под стражей. Согласно южнокорейскому законодательству, в случае доказанной вины в организации мятежа Юн может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению.