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Сеульский суд признал законным задержание президента Юн Сок Ёля

Ведомости

Суд в Сеуле отклонил ходатайство об отмене решения о задержании президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, сообщает агентство Yonhap.

После задержания президента его представители подали в Центральный окружной суд Сеула ходатайство о пересмотре законности, поскольку, как считают представители, ордер на арест был недействителен. Суд вынес решение о том, что задержание президента было полностью законным.

Юн был задержан для проведения допроса по поводу введения им военного положения в Южной Корее 3 декабря 2024 г. после того, как им было проигнорировано несколько заявок о добровольной явке.

Сам Юн не присутствовал на закрытом слушании в суде, которое проводилось в рамках пересмотра дела. Его интересы представляли адвокаты.

3 декабря Юн ввел военное положение, которое было отменено парламентом в тот же день и было признано мятежом. 15 января отстраненный от власти президент оказался под стражей. Согласно южнокорейскому законодательству, в случае доказанной вины в организации мятежа Юн может быть приговорен к смертной казни или пожизненному заключению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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