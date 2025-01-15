Арестованный президент Южной Кореи отказался давать показания
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, арестованный по делу о кратковременном введении военного положения, отказался давать показания во время допроса. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Допрос Юна проводился в течение 2,5 часов в штаб-квартире управления по борьбе с коррупцией высокопоставленных должностных лиц (CIO) в Квачхоне.
«Насколько я понимаю, в настоящее время он отказывается давать показания», – сказал журналистам представитель CIO.
Юн был арестован утром 15 января. Он заявил, что согласился сотрудничать со следствием во избежание «кровопролития». По данным CIO, ордер на арест Юна был выдан в 10:33 (4:33 мск). Это первый случай ареста действующего президента в стране.
14 декабря национальное собрание Южной Кореи приняло решение о проведении процедуры импичмента президента, который в начале декабря объявил военное положение в стране. Инициативу об импичменте Юну поддержали 204 депутата, против выступили 85 человек, еще трое воздержались. В результате голосования восемь бюллетеней были признаны недействительными.
Юн объявил военное положение вечером 3 декабря. После этого к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев.