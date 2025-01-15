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Арестованный президент Южной Кореи отказался давать показания

Ведомости

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, арестованный по делу о кратковременном введении военного положения, отказался давать показания во время допроса. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Допрос Юна проводился в течение 2,5 часов в штаб-квартире управления по борьбе с коррупцией высокопоставленных должностных лиц (CIO) в Квачхоне.

«Насколько я понимаю, в настоящее время он отказывается давать показания», – сказал журналистам представитель CIO. 

Юн был арестован утром 15 января. Он заявил, что согласился сотрудничать со следствием во избежание «кровопролития». По данным CIO, ордер на арест Юна был выдан в 10:33 (4:33 мск). Это первый случай ареста действующего президента в стране.

14 декабря национальное собрание Южной Кореи приняло решение о проведении процедуры импичмента президента, который в начале декабря объявил военное положение в стране. Инициативу об импичменте Юну поддержали 204 депутата, против выступили 85 человек, еще трое воздержались. В результате голосования восемь бюллетеней были признаны недействительными.

Юн объявил военное положение вечером 3 декабря. После этого к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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