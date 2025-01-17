Трамп заявил о необходимости уважать решение Верховного суда по TikTok
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда по китайской соцсети TikTok нужно уважать, и добавил, что он «изучит ситуацию», как только вступит в должность.
«Решение Верховного суда было ожидаемым, и его должны уважать все. Мое решение по TikTok будет принято в недалеком будущем, но мне нужно время, чтобы изучить ситуацию. Следите за обновлениями!» – написал Трамп на своей платформе Truth Social.
Ранее 17 января Верховный суд США поддержал закон, который потенциально может запретить TikTok в США по соображениям национальной безопасности, если его китайская материнская компания ByteDance не продаст приложение до воскресенья. Судьи единогласно (9-0) отказались отменить запрет на социальную платформу, которой пользуется около половины всех американцев.
Суд постановил, что закон, принятый подавляющим большинством голосов в конгрессе в прошлом году и подписанный уходящим президентом Джо Байденом, не нарушает положения первой поправки конституции США, защищающей свободу слова от вмешательства правительства.
«Нет сомнений, что для более чем 170 млн американцев TikTok предоставляет уникальную и обширную платформу для самовыражения, средства взаимодействия и источник сообщества, – указал суд в заключении. – Однако конгресс пришел к выводу, что продажа компании необходима для устранения серьезных опасений по поводу национальной безопасности, связанных с практикой сбора данных TikTok и его связью с иностранным противником».
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что позиция Байдена по TikTok остается прежней – TikTok должен оставаться доступным для американцев, но исключительно под американским или иным управлением.
Тем временем сообщается, что генеральный директор TikTok Шоу Чжу примет участие в инаугурации Трампа.
20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила закон о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент Джо Байден подписал отдельный закон, который запрещает сервис в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истекает 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.