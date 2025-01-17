Трамп заявил о необходимости уважать решение Верховного суда по TikTok

«Нет сомнений, что для более чем 170 млн американцев TikTok предоставляет уникальную и обширную платформу для самовыражения, средства взаимодействия и источник сообщества, – указал суд в заключении. – Однако конгресс пришел к выводу, что продажа компании необходима для устранения серьезных опасений по поводу национальной безопасности, связанных с практикой сбора данных TikTok и его связью с иностранным противником».