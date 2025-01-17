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Трамп заявил о необходимости уважать решение Верховного суда по TikTok

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда по китайской соцсети TikTok нужно уважать, и добавил, что он «изучит ситуацию», как только вступит в должность.

«Решение Верховного суда было ожидаемым, и его должны уважать все. Мое решение по TikTok будет принято в недалеком будущем, но мне нужно время, чтобы изучить ситуацию. Следите за обновлениями!» – написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Ранее 17 января Верховный суд США поддержал закон, который потенциально может запретить TikTok в США по соображениям национальной безопасности, если его китайская материнская компания ByteDance не продаст приложение до воскресенья. Судьи единогласно (9-0) отказались отменить запрет на социальную платформу, которой пользуется около половины всех американцев.

Суд постановил, что закон, принятый подавляющим большинством голосов в конгрессе в прошлом году и подписанный уходящим президентом Джо Байденом, не нарушает положения первой поправки конституции США, защищающей свободу слова от вмешательства правительства.

«Нет сомнений, что для более чем 170 млн американцев TikTok предоставляет уникальную и обширную платформу для самовыражения, средства взаимодействия и источник сообщества, – указал суд в заключении. – Однако конгресс пришел к выводу, что продажа компании необходима для устранения серьезных опасений по поводу национальной безопасности, связанных с практикой сбора данных TikTok и его связью с иностранным противником».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что позиция Байдена по TikTok остается прежней – TikTok должен оставаться доступным для американцев, но исключительно под американским или иным управлением.

Тем временем сообщается, что генеральный директор TikTok Шоу Чжу примет участие в инаугурации Трампа.

20 апреля 2024 г. палата представителей конгресса США одобрила закон о запрете TikTok в стране, если ByteDance не продаст платформу. Затем 24 апреля президент Джо Байден подписал отдельный закон, который запрещает сервис в Соединенных Штатах, если его владелец не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней. Этот срок истекает 19 января – за день до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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