Лукашенко собирается обсудить с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирается в ближайшее время обсудить с российским лидером Владимиром Путиным строительство в стране второй атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает близкий к белорусским властям Telegram-канал «Пул Первого».
«В ближайшее время обсудим с президентом России вопрос строительства второй атомной станции на территории Беларуси», – отметил Лукашенко в ходе общения с работниками Минского автомобильного завода.
16 января Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка заявил, что все сильнее убеждается, что Белоруссии нужная вторая АЭС. По его словам, в республике как на производствах, так и в будничной жизни граждан увеличилась потребность в электроэнергии.
В Белоруссии функционирует атомная электростанция типа АЭС-2006. Ее запуск прошел в 2020 г. Россия предоставила стране кредит на строительство на сумму $10 млрд сроком на 25 лет.
В октябре 2024 г. генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после посещения республики говорил, что АЭС в Белоруссии соответствует международным нормам.