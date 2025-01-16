Лукашенко: Белоруссии нужна вторая АЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Минского городского технопарка рассказал, что все больше убеждается в том, что стране нужная вторая атомная электростанция, сообщает белорусское информагентство БелТА.
Лукашенко отметил, что в стране как на производствах, так и в будничной жизни граждан возросла потребность в электроэнергии.
В Белоруссии функционирует атомная электростанция типа АЭС-2006. Ее запуск состоялся в 2020 г. Россия предоставила Белоруссии кредит на строительство на сумму $10 млрд сроком на 25 лет.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 1 октября 2024 г. после посещения страны заявил, что АЭС в Белоруссии соответствует международным нормам.