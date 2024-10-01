Гросси: работа БелАЭС соответствует международным нормам
Работа Белорусской АЭС в Островецком районе Гродненской области соответствует международным нормам, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Операционные работы, проходящие на станции, полностью соответствуют международным нормам и стандартам», – сказал он журналистам, его слова привели в Telegram-канале минэнерго республики.
Гросси посетил Белоруссию 1 октября. На сайте МАГАТЭ сообщалось, что визит проходит «в то время, когда МАГАТЭ уделяет особое внимание обеспечению ядерной безопасности в регионе». В тот же день состоялись переговоры Гросси с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
До этого, 27 августа, Гросси посетил российскую Курскую АЭС в Курчатове. Сам Гросси объяснял свой визит беспокойством об АЭС из-за близости боевых действий – в начале августа вооруженные силы Украины зашли в Курскую область. КАЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной.
Вместе с тем инспекторы МАГАТЭ продолжают присутствовать на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Станция и город находятся под контролем России с февраля 2022 г.