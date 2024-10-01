Гросси: работа БелАЭС соответствует международным нормам

До этого, 27 августа, Гросси посетил российскую Курскую АЭС в Курчатове. Сам Гросси объяснял свой визит беспокойством об АЭС из-за близости боевых действий – в начале августа вооруженные силы Украины зашли в Курскую область. КАЭС расположена на левом берегу реки Сейм в Курчатове – примерно в 40 км от Курска и в 60 км от границы с Украиной.