Лукашенко: у Белоруссии и РФ нет планов по захвату Чернобыльской АЭС
Ни Белоруссия, ни Россия не планируют захватывать Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС), заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает «БелТА».
Лукашенко отметил, что в СМИ публикуют вбросы с Украины о том, что якобы «Лукашенко хочет захватить Чернобыльскую станцию». Белорусский президент назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что последствия от аварии на Чернобыльской АЭС затронули треть территории республики и страна до сих пор борется с ними.
«Поэтому я вас абсолютно заверяю, что это глупость полная, которая меня даже удивила. Мы в страшном сне не могли представить, что нам придется "захватить" Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать. Нет такой необходимости со стороны Беларуси. И, поверьте мне, со стороны России также: не было, нет и никогда не будет», – сказал Лукашенко.
По его словам, Белоруссия приложит все зависящие от нее усилия для обеспечения ядерной безопасности в регионе.
Гросси рассказал, что ему было важно услышать личную позицию Лукашенко и узнать о его подходах к обеспечению ядерной безопасности и мира в регионе. Глава МАГАТЭ пояснил, что стороны обсуждали ядерную обстановку в Белоруссии на фоне конфликта на Украине.
1 октября Гросси находится с визитом в Белоруссии. У гендиректора МАГАТЭ запланированы встречи на высоком уровне в Минске, а также осмотр Островецкой АЭС.
В конце августа Гросси посещал российскую Курскую АЭС в Курчатове в связи с обеспокоенности из-за близости к станции боевых действий – 6 августа украинская армия зашла в Курскую область. В начале директор МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС, после чего заявил, что ситуация на станции остается шаткой и нестабильной.