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Лукашенко: у Белоруссии и РФ нет планов по захвату Чернобыльской АЭС

Ведомости

Ни Белоруссия, ни Россия не планируют захватывать Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС), заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает «БелТА».

Лукашенко отметил, что в СМИ публикуют вбросы с Украины о том, что якобы «Лукашенко хочет захватить Чернобыльскую станцию». Белорусский президент назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что последствия от аварии на Чернобыльской АЭС затронули треть территории республики и страна до сих пор борется с ними.

«Поэтому я вас абсолютно заверяю, что это глупость полная, которая меня даже удивила. Мы в страшном сне не могли представить, что нам придется "захватить" Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать. Нет такой необходимости со стороны Беларуси. И, поверьте мне, со стороны России также: не было, нет и никогда не будет», – сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия приложит все зависящие от нее усилия для обеспечения ядерной безопасности в регионе.

Гросси рассказал, что ему было важно услышать личную позицию Лукашенко и узнать о его подходах к обеспечению ядерной безопасности и мира в регионе. Глава МАГАТЭ пояснил, что стороны обсуждали ядерную обстановку в Белоруссии на фоне конфликта на Украине.

1 октября Гросси находится с визитом в Белоруссии. У гендиректора МАГАТЭ запланированы встречи на высоком уровне в Минске, а также осмотр Островецкой АЭС.

В конце августа Гросси посещал российскую Курскую АЭС в Курчатове в связи с обеспокоенности из-за близости к станции боевых действий – 6 августа украинская армия зашла в Курскую область. В начале директор МАГАТЭ посетил Запорожскую АЭС, после чего заявил, что ситуация на станции остается шаткой и нестабильной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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