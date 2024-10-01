Лукашенко: у Белоруссии и РФ нет планов по захвату Чернобыльской АЭС

«Поэтому я вас абсолютно заверяю, что это глупость полная, которая меня даже удивила. Мы в страшном сне не могли представить, что нам придется "захватить" Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать. Нет такой необходимости со стороны Беларуси. И, поверьте мне, со стороны России также: не было, нет и никогда не будет», – сказал Лукашенко.