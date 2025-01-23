Правительство предложило ужесточить наказание за раскрытие налоговой тайны
Правительство России внесло в Думу законопроект об ужесточении ответственности за незаконное получение и использование информации, в том числе содержащейся в информационных системах государственных таможенных органов, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайны. Соответствующий законопроект внесен в думскую базу.
Изменения предлагается внести в ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). По задумке авторов, следует заменить минимальный порог наказания со штрафа на лишение свободы. В частности, предлагается установить нижний предел наказания в виде лишения свободы от двух до трех лет в зависимости от тяжести преступления и ввести дополнительные штрафы до 5 млн руб. для более серьезных нарушений.
Все в той же пояснительной записке сообщается, что при борьбе с утечками было выявлено 65 информационных ресурсов, предоставляющих в сеть доступ к информации из баз данных таможенных органов, содержащих налоговую тайну. По словам авторов, черный рынок, где торгуется подобная информация, продолжает расти, а противоправные деяния носят рецидивный характер. Отдельно упоминаются публикации в СМИ, которые раскрывают схемы ввоза товаров, на которые наложены санкции.
«Задачами таких публикаций является нанесение ущерба конкретным хозяйствующим субъектам, отраслям экономики, а также в целом экономическим интересам Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке и отмечается, что нынешние штрафы «несопоставимо» малы по отношению к тому ущербу, который наносится утечками.
13 января стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минфина об ужесточении ответственности за незаконный доступ к сведениям, составляющим коммерческую, налоговую или банковскую тайны. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к комиссии. Изменения предлагается внести в ч. 3 и 4 ст. 183 УК РФ. Сейчас за нарушение данных норм преступнику грозит до пяти и семи лет лишения свободы. При этом отсутствует нижний порог санкции, который предлагается установить на уровне двух и трех лет соответственно. Кроме того, к лишению свободы теперь может быть назначено дополнительное наказание в виде штрафа до 5 млн руб.