Правительство предложило ужесточить наказание за раскрытие налоговой тайны

13 января стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минфина об ужесточении ответственности за незаконный доступ к сведениям, составляющим коммерческую, налоговую или банковскую тайны. Об этом «Ведомостям» сообщили источники, близкие к комиссии. Изменения предлагается внести в ч. 3 и 4 ст. 183 УК РФ. Сейчас за нарушение данных норм преступнику грозит до пяти и семи лет лишения свободы. При этом отсутствует нижний порог санкции, который предлагается установить на уровне двух и трех лет соответственно. Кроме того, к лишению свободы теперь может быть назначено дополнительное наказание в виде штрафа до 5 млн руб.