Медведев: Трампу не удастся обмануть Россию

Президент России Владимир Путин заявил 24 января, что с Трампом у него всегда были деловые, прагматичные и доверительные отношения. Путин также согласился с высказыванием Трампа о том, что если бы в 2020 г. у него «не украли победу», то кризис на Украине в 2022 г. мог и не произойти.