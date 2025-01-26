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Медведев: Трампу не удастся обмануть Россию

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не сможет обмануть Россию, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть», – написал он в Telegram.

20 января Трамп вступил в должность президента США. В своей предвыборной кампании он говорил о желании приложить усилия к завершению конфликта на Украине.

На следующий день Трамп заявил, что открыт для встречи с президентом России в любое подходящее время, допустив при этом введение новых антироссийских санкций, если президент РФ не согласится на переговоры по урегулированию на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил 24 января, что с Трампом у него всегда были деловые, прагматичные и доверительные отношения. Путин также согласился с высказыванием Трампа о том, что если бы в 2020 г. у него «не украли победу», то кризис на Украине в 2022 г. мог и не произойти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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