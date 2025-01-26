Медведев: Трампу не удастся обмануть Россию
Президент США Дональд Трамп не сможет обмануть Россию, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть», – написал он в Telegram.
20 января Трамп вступил в должность президента США. В своей предвыборной кампании он говорил о желании приложить усилия к завершению конфликта на Украине.
На следующий день Трамп заявил, что открыт для встречи с президентом России в любое подходящее время, допустив при этом введение новых антироссийских санкций, если президент РФ не согласится на переговоры по урегулированию на Украине.
Президент России Владимир Путин заявил 24 января, что с Трампом у него всегда были деловые, прагматичные и доверительные отношения. Путин также согласился с высказыванием Трампа о том, что если бы в 2020 г. у него «не украли победу», то кризис на Украине в 2022 г. мог и не произойти.