Путин и президент Бразилии обсудили приход к власти Трампа

В 2022 г. Бразилия выдвинула свое мирное предложение по Украине. Тема неофициально поднималась дипломатами материковой части перед государственным визитом Лулы да Силвы в Пекин в 2023 г., но в итоге была отложена из-за отсутствия интереса со стороны Китая. В мае 2024 г. министр иностранных дел Китая Ван И встретился в Пекине со специальным советником президента Бразилии по международным делам Селсу Аморимом и одобрил план из шести пунктов по прекращению военных действий.