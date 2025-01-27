Путин и президент Бразилии обсудили приход к власти Трампа
Президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Луис Инасио Лула да Силва обсудили приход к власти администрации президента США Дональда Трампа и председательство в БРИКС. Об этом сообщили в Кремле.
Телефонный разговор президентов состоялся по инициативе бразильской стороны. «Лидеры обменялись мнениями о нынешней ситуации в мире, в том числе с учетом прихода к власти новой американской администрации», – говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Лула да Силва подтвердили «обоюдный настрой на тесную координацию позиций» в связи с переходом в 2025 г. председательства в БРИКС от России к Бразилии.
«Затронуты также вопросы урегулирования украинского конфликта», – заключили в Кремле.
Российский и бразильский лидеры последний раз встречались на саммите БРИКС в Казани. Тогда они приняли участие в заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
В 2022 г. Бразилия выдвинула свое мирное предложение по Украине. Тема неофициально поднималась дипломатами материковой части перед государственным визитом Лулы да Силвы в Пекин в 2023 г., но в итоге была отложена из-за отсутствия интереса со стороны Китая. В мае 2024 г. министр иностранных дел Китая Ван И встретился в Пекине со специальным советником президента Бразилии по международным делам Селсу Аморимом и одобрил план из шести пунктов по прекращению военных действий.
24 сентября 2024 г. Лула да Силва, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что создание условий для возобновления прямого диалога по Украине имеет «решающее значение в данный момент». По его словам, использование все более разрушительного оружия напоминает самые темные времена бесплодной конфронтации холодной войны.