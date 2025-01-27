Каллас: линия фронта на Украине смещается на запад

Трамп 21 января заявил, что открыт для встречи с президентом России Владимиром Путиным в любое подходящее время. Путин также заявлял, что готов к переговорам с Украиной, но этому мешает запретительный указ президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер объяснил, что указ о запрете переговоров с Москвой, пока российским президентом является Путин, вводился с целью «остановки сепаратизма» на Украине.