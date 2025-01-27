Каллас: линия фронта на Украине смещается на запад
Линия фронта на Украине смещается на запад, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
«Фронт движется на запад, но должен двигаться на восток», – сказала она на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).
По ее мнению, западные страны должны поставлять больше помощи Украине, несмотря на уже предоставленные более 100 млрд евро.
16 декабря прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что ВС РФ в ходе спецоперации в 2024 г. взяли под контроль почти 4500 кв. км территорий на Украине. По данным Белоусова, в распоряжении украинских властей находятся менее 1% ЛНР, до 30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
20 января Дональд Трамп вступил в должность президента США. Республиканец выступает за скорейшее завершение российско-украинского конфликта. Уже 25 января Politico сообщило, что новый госсекретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования программ помощи другим странам на 90 дней. Приостановка помощи, в том числе, затронула Украину, писало издание.
Трамп 21 января заявил, что открыт для встречи с президентом России Владимиром Путиным в любое подходящее время. Путин также заявлял, что готов к переговорам с Украиной, но этому мешает запретительный указ президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер объяснил, что указ о запрете переговоров с Москвой, пока российским президентом является Путин, вводился с целью «остановки сепаратизма» на Украине.