Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Каллас: линия фронта на Украине смещается на запад

Ведомости

Линия фронта на Украине смещается на запад, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

«Фронт движется на запад, но должен двигаться на восток», – сказала она на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе (цитата по ТАСС).

По ее мнению, западные страны должны поставлять больше помощи Украине, несмотря на уже предоставленные более 100 млрд евро.

16 декабря прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства заявил, что ВС РФ в ходе спецоперации в 2024 г. взяли под контроль почти 4500 кв. км территорий на Украине. По данным Белоусова, в распоряжении украинских властей находятся менее 1% ЛНР, до 30% ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

20 января Дональд Трамп вступил в должность президента США. Республиканец выступает за скорейшее завершение российско-украинского конфликта. Уже 25 января Politico сообщило, что новый госсекретарь США Марко Рубио выпустил распоряжение о приостановке финансирования программ помощи другим странам на 90 дней. Приостановка помощи, в том числе, затронула Украину, писало издание.

Трамп 21 января заявил, что открыт для встречи с президентом России Владимиром Путиным в любое подходящее время. Путин также заявлял, что готов к переговорам с Украиной, но этому мешает запретительный указ президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер объяснил, что указ о запрете переговоров с Москвой, пока российским президентом является Путин, вводился с целью «остановки сепаратизма» на Украине.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных