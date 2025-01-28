Кремль не в курсе деталей задержания судна Baltic Summer с российским экипажем
Вопросы о задержании в водах у берегов Португалии контейнеровоза Baltic Summer с российским экипажем спецслужбами Испании и США следует адресовать в МИД и Минтранс РФ. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь я просто не располагаю деталями, [следует] обращаться в Министерство иностранных дел и Министерство транспорта. Были ли основания для такого задержания, или задержание без оснований. Соответствующие наши службы будут этот инцидент изучать», – сказал Песков.
22 января издание The Maritime Executive сообщило, что гражданская гвардия Испании совместно с сотрудниками ФБР задержала в водах у берегов Португалии контейнеровоз Baltic Summer, следовавший из порта Пуэрто-Боливар в Санкт-Петербург. По данным испанских властей, большинство членов экипажа граждане РФ и Белоруссии. Задержание было произведено по подозрению в перевозке наркотиков, но обыск, который спецслужбы провели на судне, эту информацию не подтвердил, и контейнеровоз был отпущен.