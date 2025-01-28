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Кремль не в курсе деталей задержания судна Baltic Summer с российским экипажем

Ведомости

Вопросы о задержании в водах у берегов Португалии контейнеровоза Baltic Summer с российским экипажем спецслужбами Испании и США следует адресовать в МИД и Минтранс РФ. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь я просто не располагаю деталями, [следует] обращаться в Министерство иностранных дел и Министерство транспорта. Были ли основания для такого задержания, или задержание без оснований. Соответствующие наши службы будут этот инцидент изучать», – сказал Песков.

22 января издание The Maritime Executive сообщило, что гражданская гвардия Испании совместно с сотрудниками ФБР задержала в водах у берегов Португалии контейнеровоз Baltic Summer, следовавший из порта Пуэрто-Боливар в Санкт-Петербург. По данным испанских властей, большинство членов экипажа граждане РФ и Белоруссии. Задержание было произведено по подозрению в перевозке наркотиков, но обыск, который спецслужбы провели на судне, эту информацию не подтвердил, и контейнеровоз был отпущен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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