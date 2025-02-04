Уолтц: США пока нечего сообщить о возможной встрече Трампа и Путина
У Вашингтона пока нет ничего, что он мог бы сообщить по поводу деталей места возможной встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц.
Во время интервью на Fox Newscast, Уолтца попросили прокомментировать сообщения агентства Reuters о том, что российско-американский саммит может быть проведен в Саудовской Аравии или в Объединенных Арабских Эмиратах.
«Мне нечего подтвердить или сообщить», – сказал Уолц.
У американских властей запланированы контакты с Россией и Украиной, заявил Трамп 3 февраля.
1 февраля спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил в интервью Fox News, что президент США планирует оказывать давление как на Россию, так и на Украину для завершения конфликта. Кроме того, американский лидер говорил журналистам в Белом доме о своем намерении обсудить завершение боевых действий на Украине с Путиным.
20 января Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ поздравил Трампа с инаугурацией, отметив, что Россия никогда не отвергала диалога с американскими властями и всегда была готова поддерживать сотрудничество. 23 января президент США на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о своем желании вскоре провести встречу с российским лидером, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге еще раз подтвердил, что Путин готов к переговорам с Трампом. По его словам, российская сторона ждет сигналов от Вашингтона.