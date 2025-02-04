Недовольные политикой Трампа чиновники планируют саботаж его распоряжений
Недовольные политикой президента США Дональда Трампа чиновники планируют саботаж его распоряжений и указов, сообщает журнал Newsweek.
Как пишет издание, моральный дух сотрудников американских ведомств упал после того, как Трамп начал применять попытки отмены удаленной работы и DEI (инициативы по многообразию, равноправию и инклюзивности). Чиновники описывают общую атмосферу в ведомствах как «деморализующую и хаотичную».
Несколько сотрудников федерального правительства заявили, что они живут в страхе, но намерены игнорировать любые указания Белого дома, «которые сочтут незаконными».
Сообщается также, что сотрудники будут игнорировать указания и Илона Маска, ставшего главой Департамента эффективности правительства (DOGE).
Неизвестно, сколько сотрудников присоединились к этому неформальному движению. При этом госслужащие объединились в одной из соцсетей, где продвигают новый символ – звезду и степлер с девизом «Приди и возьми», который обыгрывает кампанию против контроля над оружием.
После инаугурации 20 января Трамп подписал ряд указов, в том числе о закрытии всех программ по инклюзивности и разнообразию в федеральных ведомствах, а также о признании в США только двух полов – мужского и женского.