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Недовольные политикой Трампа чиновники планируют саботаж его распоряжений

Ведомости

Недовольные политикой президента США Дональда Трампа чиновники планируют саботаж его распоряжений и указов, сообщает журнал Newsweek.

Как пишет издание, моральный дух сотрудников американских ведомств упал после того, как Трамп начал применять попытки отмены удаленной работы и DEI (инициативы по многообразию, равноправию и инклюзивности). Чиновники описывают общую атмосферу в ведомствах как «деморализующую и хаотичную».

Несколько сотрудников федерального правительства заявили, что они живут в страхе, но намерены игнорировать любые указания Белого дома, «которые сочтут незаконными».

Сообщается также, что сотрудники будут игнорировать указания и Илона Маска, ставшего главой Департамента эффективности правительства (DOGE).

Неизвестно, сколько сотрудников присоединились к этому неформальному движению. При этом госслужащие объединились в одной из соцсетей, где продвигают новый символ – звезду и степлер с девизом «Приди и возьми», который обыгрывает кампанию против контроля над оружием.

После инаугурации 20 января Трамп подписал ряд указов, в том числе о закрытии всех программ по инклюзивности и разнообразию в федеральных ведомствах, а также о признании в США только двух полов – мужского и женского. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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