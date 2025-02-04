Недовольные политикой Трампа чиновники планируют саботаж его распоряжений

Неизвестно, сколько сотрудников присоединились к этому неформальному движению. При этом госслужащие объединились в одной из соцсетей, где продвигают новый символ – звезду и степлер с девизом «Приди и возьми», который обыгрывает кампанию против контроля над оружием.