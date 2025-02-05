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Президент Мексики рассчитывает на окончательную отмену торговых пошлин США

Ведомости

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум рассчитывает на окончательную отмену торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Она считает, что отсрочка введения пошлин в отношении Мексики станет постоянной.

«Мы верим в то, что мы придем к хорошему соглашению с властями США и нам удастся покончить с темой тарифов, и, как я сказала президенту США Дональду Трампу, эта пауза станет постоянной», – сказала Шейнбаум (цитата по «Интерфаксу»).

1 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%.

3 февраля он приостановил введение пошлин в отношении Мексики на месяц. Трамп также рассказал, что мексиканский президент согласилась направить 10 000 солдат на границу с США, чтобы бороться с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов. Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с Трампом сообщил о приостановке введения пошлин США на месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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