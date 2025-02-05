Президент Мексики рассчитывает на окончательную отмену торговых пошлин США

«Мы верим в то, что мы придем к хорошему соглашению с властями США и нам удастся покончить с темой тарифов, и, как я сказала президенту США Дональду Трампу, эта пауза станет постоянной», – сказала Шейнбаум (цитата по «Интерфаксу»).