Президент Мексики рассчитывает на окончательную отмену торговых пошлин США
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум рассчитывает на окончательную отмену торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Она считает, что отсрочка введения пошлин в отношении Мексики станет постоянной.
«Мы верим в то, что мы придем к хорошему соглашению с властями США и нам удастся покончить с темой тарифов, и, как я сказала президенту США Дональду Трампу, эта пауза станет постоянной», – сказала Шейнбаум (цитата по «Интерфаксу»).
1 февраля Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая на фоне «угрозы, исходящей от нелегальных иммигрантов и наркотиков». Пошлины для Китая составят 10%, для Канады и Мексики – 25%. На энергоносители из Канады тарифы составят 10%.
3 февраля он приостановил введение пошлин в отношении Мексики на месяц. Трамп также рассказал, что мексиканский президент согласилась направить 10 000 солдат на границу с США, чтобы бороться с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов. Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо после разговора с Трампом сообщил о приостановке введения пошлин США на месяц.