Суд ЕС обязал Польшу выплатить штраф размером 320 млн евро
Суд Евросоюза (ЕС) обязал Польшу выплатить штраф в размере 320 млн евро за то, что Варшава отказалась в установленный срок выполнить требование суда и привести свое законодательство в соответствие с правилами объединения. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.
Конфликт между польскими властями и Еврокомиссией продолжается с 2017 г., когда правящая партия Польши «Право и справедливость» начала проводить судебные реформы. 27 октября 2021 г. прошлого года суд ЕС постановил, что Польша должна выплачивать в пользу Еврокомиссии ежедневный штраф в 1 млн евро из-за отказа приостановить действие национального законодательства в части юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда. Затем эту сумму снизили до 500 000 евро в сутки.
Европейская комиссия потребовала упразднить орган, усомнившись в том, что он полностью независим от прямого или косвенного влияния польских законодательных и исполнительных властей. В июле 2021 г. Европейский суд опубликовал промежуточное решение, потребовав от Польши прекратить работу палаты до объявления окончательного вердикта. Конституционный суд Польши отказался его выполнять, сославшись на верховенство национального законодательства над европейским, однако 19 октября 2021 г. Польша все же согласилась ликвидировать палату.
В июне 2022 г. президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий дисциплинарную палату Верховного суда, после чего Варшава потребовала от ЕК перестать начислять штраф.