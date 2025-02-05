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Суд ЕС обязал Польшу выплатить штраф размером 320 млн евро

Ведомости

Суд Евросоюза (ЕС) обязал Польшу выплатить штраф в размере 320 млн евро за то, что Варшава отказалась в установленный срок выполнить требование суда и привести свое законодательство в соответствие с правилами объединения. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Конфликт между польскими властями и Еврокомиссией продолжается с 2017 г., когда правящая партия Польши «Право и справедливость» начала проводить судебные реформы. 27 октября 2021 г. прошлого года суд ЕС постановил, что Польша должна выплачивать в пользу Еврокомиссии ежедневный штраф в 1 млн евро из-за отказа приостановить действие национального законодательства в части юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда. Затем эту сумму снизили до 500 000 евро в сутки.

Европейская комиссия потребовала упразднить орган, усомнившись в том, что он полностью независим от прямого или косвенного влияния польских законодательных и исполнительных властей. В июле 2021 г. Европейский суд опубликовал промежуточное решение, потребовав от Польши прекратить работу палаты до объявления окончательного вердикта. Конституционный суд Польши отказался его выполнять, сославшись на верховенство национального законодательства над европейским, однако 19 октября 2021 г. Польша все же согласилась ликвидировать палату.

В июне 2022 г. президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий дисциплинарную палату Верховного суда, после чего Варшава потребовала от ЕК перестать начислять штраф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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