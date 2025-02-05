Дания усилит контроль за танкерами в порту Скаген
Дания усилит контроль за танкерами с нефтью, которые стоят на якоре в порту Скаген. Об этом говорится в заявлении морского управления страны.
«Таким образом, Датское морское управление осуществляет государственный портовый контроль за судами, которые не могут считаться находящимися в мирном плавании и которые стоят на якоре в порту Скаген», – говорится в заявлении.
Отмечается, что проход танкеров сопряжен с повышенными рисками, поэтому данному типу судов отводится повышенный «приоритет при отборе для проверок» в сравнении с другими кораблями.