Bloomberg: команда Трампа пытается «смягчить» его идею о владении сектором Газа
Команда президента США Дональда Трампа пытается смягчить его предложения о владении Соединенными Штатами сектором Газа, переселении с этой территории палестинцев и вводе американских войск в анклав, пишет Bloomberg. Это связано с негативной реакцией общественности на высказанные политиком идеи.
Никто, включая Израиль, не ожидал публичного предложения Трампа о том, чтобы США вмешались и на месте Газы создали «Ривьеру Ближнего Востока», отмечает агентство. Идеи президента, высказанные им на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, раскритиковали не только палестинцы и их союзники в арабских странах, но также неоднозначно их восприняли и сенаторы-республиканцы. Американская газета The Washington Post писала, что переселение 2,2 млн жителей Газы может быть равносильно «этнической чистке» территории.
На фоне такой реакции уже к 6 февраля помощники Трампа сообщили, что он «творчески мыслит вслух», передает Bloomberg. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт настаивала, что президент не брал на себя обязательств вводить войска в Газу, а перемещение палестинцев может быть лишь временным, а не постоянным. По ее словам, США также не собираются платить за восстановление территории.
Госсекретарь Марко Рубио тоже заявил, что Трамп нацелен на восстановление Газы, а не на владение ею. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил в интервью Fox News, что США «очень далеки» от любого военного развертывания в анклаве.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 47 500 человек, утверждает минздрав Палестины.