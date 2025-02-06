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Bloomberg: команда Трампа пытается «смягчить» его идею о владении сектором Газа

Ведомости

Команда президента США Дональда Трампа пытается смягчить его предложения о владении Соединенными Штатами сектором Газа, переселении с этой территории палестинцев и вводе американских войск в анклав, пишет Bloomberg. Это связано с негативной реакцией общественности на высказанные политиком идеи.

Никто, включая Израиль, не ожидал публичного предложения Трампа о том, чтобы США вмешались и на месте Газы создали «Ривьеру Ближнего Востока», отмечает агентство. Идеи президента, высказанные им на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, раскритиковали не только палестинцы и их союзники в арабских странах, но также неоднозначно их восприняли и сенаторы-республиканцы. Американская газета The Washington Post писала, что переселение 2,2 млн жителей Газы может быть равносильно «этнической чистке» территории.

На фоне такой реакции уже к 6 февраля помощники Трампа сообщили, что он «творчески мыслит вслух», передает Bloomberg. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт настаивала, что президент не брал на себя обязательств вводить войска в Газу, а перемещение палестинцев может быть лишь временным, а не постоянным. По ее словам, США также не собираются платить за восстановление территории.

Госсекретарь Марко Рубио тоже заявил, что Трамп нацелен на восстановление Газы, а не на владение ею. Американский министр обороны Пит Хегсет заявил в интервью Fox News, что США «очень далеки» от любого военного развертывания в анклаве.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинской группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 47 500 человек, утверждает минздрав Палестины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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