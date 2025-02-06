Bloomberg: команда Трампа пытается «смягчить» его идею о владении сектором Газа

На фоне такой реакции уже к 6 февраля помощники Трампа сообщили, что он «творчески мыслит вслух», передает Bloomberg. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт настаивала, что президент не брал на себя обязательств вводить войска в Газу, а перемещение палестинцев может быть лишь временным, а не постоянным. По ее словам, США также не собираются платить за восстановление территории.