Трамп предложил передать США сектор Газа после окончания конфликта
После завершения вооруженного противостояния Израиль мог бы передать контроль над сектором Газа Соединенным Штатам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Израиль мог бы передать сектор Газа Соединенным Штатам после окончания боевых действий» – написал он в Truth Social.
Палестинцев американский лидер предложил переселить в «гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами». Возможное восстановление сектора Газа силами США совместно «с великими командами разработчиков со всего мира», по мнению Трампа, могло бы стать «одним из величайших и самых впечатляющих проектов такого рода на Земле».
«Американские солдаты бы не понадобились! В регионе воцарилась бы стабильность!» – пояснил Трамп.
5 февраля на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне Трамп заявил, что жителям сектора Газа следует найти новое место для проживания. В качестве возможных вариантов переселения он предложил рассмотреть соседние с Израилем страны. В ответ на вопросы журналистов о нежелании палестинцев покидать место жительства американский лидер удивился и спросил о том, «как они могут хотеть оставаться там, если всё вокруг разрушено?».