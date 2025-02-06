Трамп предложил передать США сектор Газа после окончания конфликта

5 февраля на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне Трамп заявил, что жителям сектора Газа следует найти новое место для проживания. В качестве возможных вариантов переселения он предложил рассмотреть соседние с Израилем страны. В ответ на вопросы журналистов о нежелании палестинцев покидать место жительства американский лидер удивился и спросил о том, «как они могут хотеть оставаться там, если всё вокруг разрушено?».