Президент Панамы обвинил власти США во лжи на фоне заявлений о Панамском канале
Президент Панамы Хосе Мулино обвинил власти США во лжи и «создании небылиц». Это произошло после заявлений США о том, что власти Панамы отменили плату за проход судов американских государственных судов через Панамский канал. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на панамского президента.
Мулино на пресс-конференции также выразил удивление заявлениям госдепартамента США о Панамском канале. «Конституция Панамы запрещает такие послабления», – сказал он.
Президент Панамы поручил послам в других государствах «принять меры по опровержению» этих заявлений, «особое внимание уделив посольству в Вашингтоне».
«Сегодня Панама категорически отказывается строить двусторонние отношения на лжи и небылицах», – заявил Мулино. Он также рассказал о том, что 5 февраля провел телефонный разговор с министром обороны США Питом Хегсетом и выразил готовность сотрудничать с США по вопросам безопасности, таким как преступность и иммиграция. Он объяснил главе Пентагона, что конституция Панамы запрещает его правительству или администрации канала предоставлять льготы по оплате проезда.
6 февраля руководство Панамского канала заявило, что не вводило никаких изменений в сборы за проход по каналу. «Руководство Панамского канала <…> готово установить диалог с соответствующими чиновниками США относительно транзита военных судов этого государства», – говорилось в официальном сообщении руководства канала.
6 февраля госдеп США сообщил в соцсети X, что власти Панамы отменили сбор за проход через Панамский канал для судов американского правительства. Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что Америка уверена в возможности вернуть контроль над Панамским каналом.
31 января заявил спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Карон заявил, что администрация США считает Панамский канал стратегическим активом, который не может находиться под контролем Китая ни под каким предлогом.
3 февраля Мулино сообщил, что правительство Панамы отказалось от продления действия меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь». Это заявление он сделал после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.