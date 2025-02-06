Президент Панамы обвинил власти США во лжи на фоне заявлений о Панамском канале

«Сегодня Панама категорически отказывается строить двусторонние отношения на лжи и небылицах», – заявил Мулино. Он также рассказал о том, что 5 февраля провел телефонный разговор с министром обороны США Питом Хегсетом и выразил готовность сотрудничать с США по вопросам безопасности, таким как преступность и иммиграция. Он объяснил главе Пентагона, что конституция Панамы запрещает его правительству или администрации канала предоставлять льготы по оплате проезда.