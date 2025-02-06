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Президент Панамы обвинил власти США во лжи на фоне заявлений о Панамском канале

Ведомости

Президент Панамы Хосе Мулино обвинил власти США во лжи и «создании небылиц». Это произошло после заявлений США о том, что власти Панамы отменили плату за проход судов американских государственных судов через Панамский канал. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на панамского президента.

Мулино на пресс-конференции также выразил удивление заявлениям госдепартамента США о Панамском канале. «Конституция Панамы запрещает такие послабления», – сказал он.

Президент Панамы поручил послам в других государствах «принять меры по опровержению» этих заявлений, «особое внимание уделив посольству в Вашингтоне».

«Сегодня Панама категорически отказывается строить двусторонние отношения на лжи и небылицах», – заявил Мулино. Он также рассказал о том, что 5 февраля провел телефонный разговор с министром обороны США Питом Хегсетом и выразил готовность сотрудничать с США по вопросам безопасности, таким как преступность и иммиграция. Он объяснил главе Пентагона, что конституция Панамы запрещает его правительству или администрации канала предоставлять льготы по оплате проезда.

6 февраля руководство Панамского канала заявило, что не вводило никаких изменений в сборы за проход по каналу. «Руководство Панамского канала <…> готово установить диалог с соответствующими чиновниками США относительно транзита военных судов этого государства», – говорилось в официальном сообщении руководства канала.

6 февраля госдеп США сообщил в соцсети X, что власти Панамы отменили сбор за проход через Панамский канал для судов американского правительства. Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что Америка уверена в возможности вернуть контроль над Панамским каналом.

31 января заявил спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Карон заявил, что администрация США считает Панамский канал стратегическим активом, который не может находиться под контролем Китая ни под каким предлогом.

3 февраля Мулино сообщил, что правительство Панамы отказалось от продления действия меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь». Это заявление он сделал после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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