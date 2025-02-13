Песков призвал «не забегать вперед» по вопросу решения конфликта с Украиной
По вопросу решения российско-украинского конфликта не следует забегать вперед, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможном возвращении некоторых территорий Украине.
«Пока мы бы предлагали не забегать вперед. Есть политическая воля, которая была подчеркнута в ходе вчерашней беседы с обеих сторон – вести диалог в поисках урегулирования. Есть согласие относительно того, что это урегулирование возможно мирными переговорными средствами. Дальше нужно дождаться результатов. Хотя бы первых результатов работы совместной», – сказал Песков.
12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около полутора часов. Как сообщил Песков, во время беседы обсуждались вопросы обмена заключенных граждан России и США, урегулирования конфликта на Украине, а также возможность личной встречи двух лидеров.
11 февраля в интервью британской газете The Guardian президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если США удастся запустить переговорный процесс между Москвой и Киевом, то он предложит российским властям обменяться территориями. Зеленский уточнил, что республика будет готова отказаться от земель, которые украинские военные удерживают в Курской области РФ.
Глава Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по обороне Украины 12 февраля отметил, что республика не сможет вернуться в границам, существовавшим до 2014 г. После телефонного разговора с президентом России Трамп также сказал представителям СМИ, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 г. При этом американский лидер допустил, что «часть территорий все же вернется».