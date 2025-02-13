Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков призвал «не забегать вперед» по вопросу решения конфликта с Украиной

Ведомости

По вопросу решения российско-украинского конфликта не следует забегать вперед, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможном возвращении некоторых территорий Украине.

«Пока мы бы предлагали не забегать вперед. Есть политическая воля, которая была подчеркнута в ходе вчерашней беседы с обеих сторон – вести диалог в поисках урегулирования. Есть согласие относительно того, что это урегулирование возможно мирными переговорными средствами. Дальше нужно дождаться результатов. Хотя бы первых результатов работы совместной», – сказал Песков.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около полутора часов. Как сообщил Песков, во время беседы обсуждались вопросы обмена заключенных граждан России и США, урегулирования конфликта на Украине, а также возможность личной встречи двух лидеров.

11 февраля в интервью британской газете The Guardian президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если США удастся запустить переговорный процесс между Москвой и Киевом, то он предложит российским властям обменяться территориями. Зеленский уточнил, что республика будет готова отказаться от земель, которые украинские военные удерживают в Курской области РФ.

Глава Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по обороне Украины 12 февраля отметил, что республика не сможет вернуться в границам, существовавшим до 2014 г. После телефонного разговора с президентом России Трамп также сказал представителям СМИ, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 г. При этом американский лидер допустил, что «часть территорий все же вернется».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных