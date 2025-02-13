Песков призвал «не забегать вперед» по вопросу решения конфликта с Украиной

Глава Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы по обороне Украины 12 февраля отметил, что республика не сможет вернуться в границам, существовавшим до 2014 г. После телефонного разговора с президентом России Трамп также сказал представителям СМИ, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 г. При этом американский лидер допустил, что «часть территорий все же вернется».