Трамп анонсировал встречу представителей России и США в Мюнхене в пятницу
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 13 февраля, высокопоставленные представители из России и США встретятся в Мюнхене, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта.
«Завтра в Мюнхене состоится встреча. Россия будет там вместе с нашими представителями», – сказал Трамп в беседе с журналистами.
Трамп добавил, что Украина также приглашена.
«Точно не знаю, кто именно будет присутствовать от каждой страны, но там будут высокопоставленные представители из России, Украины и США», – сказал американский президент.
12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор, который длился почти полтора часа. В ходе беседы они обсудили ряд важных тем, включая вопросы обмена заключенными и ситуацию на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал разговор Путина и Трампа беседой двух воспитанных и вежливых людей, которые понимают, что политикам важно разговаривать и искать точки соприкосновения. По его словам, это должно стать отрезвляющим фактором для тех западных политиков, которые утратили представление о том, как следует вести диалог.