Путин поручил улучшить поиск пропавших без вести участников спецоперации
Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ представить предложения об улучшении поиска пропавших без вести участников спецоперации на Украине и поддержки членов их семей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Исполнить поручение необходимо до 1 апреля 2025 г. Путин назначил ответственным министра обороны РФ Андрея Белоусова.
В 2024 г. к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой поступило 126 715 обращений. Их количество увеличивается. В 2023 г. обращений было 93 721, а в 2022 г. – 79 420, писали «Ведомости» со ссылкой на презентацию доклада омбудсмена.
«В интересах участников» спецоперации и членов их семей поступило 64 034 обращений. Среди актуальных вопросов соблюдения и защиты их прав в докладе выделяется поиск пропавших без вести, возвращение из плена, эвакуация тел погибших, задержки выплат, жилищные вопросы и др. Согласно презентации, по направлению поиска без вести пропавших и возвращения из плена «установлена судьба» 3176 участников спецоперации, 779 возвращены в Россию из плена.