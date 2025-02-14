Путин поручил улучшить поиск пропавших без вести участников спецоперации

В 2024 г. к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой поступило 126 715 обращений. Их количество увеличивается. В 2023 г. обращений было 93 721, а в 2022 г. – 79 420, писали «Ведомости» со ссылкой на презентацию доклада омбудсмена.