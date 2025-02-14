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Путин поручил улучшить поиск пропавших без вести участников спецоперации

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ представить предложения об улучшении поиска пропавших без вести участников спецоперации на Украине и поддержки членов их семей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Исполнить поручение необходимо до 1 апреля 2025 г. Путин назначил ответственным министра обороны РФ Андрея Белоусова.

В 2024 г. к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой поступило 126 715 обращений. Их количество увеличивается. В 2023 г. обращений было 93 721, а в 2022 г. – 79 420, писали «Ведомости» со ссылкой на презентацию доклада омбудсмена.

«В интересах участников» спецоперации и членов их семей поступило 64 034 обращений. Среди актуальных вопросов соблюдения и защиты их прав в докладе выделяется поиск пропавших без вести, возвращение из плена, эвакуация тел погибших, задержки выплат, жилищные вопросы и др. Согласно презентации, по направлению поиска без вести пропавших и возвращения из плена «установлена судьба» 3176 участников спецоперации, 779 возвращены в Россию из плена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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