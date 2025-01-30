Число обращений к уполномоченному по правам человека за год выросло на четверть

На втором месте по числу обращений после проблем участников спецоперации и их близких – вопросы, касающиеся социальных прав граждан. Также много обращений по вопросам соблюдения и защиты прав участников уголовного процесса – по этой теме к уполномоченному было 10 106 обращений. Также к Москальковой в прошлом году было 4135 обращений по вопросам соблюдения и защиты прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС). По данным Москальковой, сейчас в учреждениях УИС содержится 357 999 человек, в 2023 г. их было 433 006, а в 2022 г. – 465 896. Основные обращения были по медобеспечению, условиям содержания и переводу в иные учреждения.