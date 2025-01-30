Число обращений к уполномоченному по правам человека за год выросло на четверть

Число обращений к уполномоченному по правам человека за год выросло на четвертьПоловина из 126 715 обращений касается участников спецоперации
К уполномоченному по правам человека в РФ в 2024 г. поступило 126 715 обращений. Их число увеличивается. В 2023 г. обращений было 93 721, а в 2022 г. – 79 420. Об этом говорится в презентации доклада уполномоченного Татьяны Москальковой за 2024 г. (с ней ознакомились «Ведомости»), которую она представила 29 января на совместном заседании комитетов Госдумы по развитию гражданского общества и по контролю.
В Думе доклад будет представлен на заседании 26 февраля, сказала глава комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева. Обычно это происходит уже после того, как Москалькова представляет документ президенту.
Более половины из поступивших обращений – 64 034 – поступили «в интересах участников» спецоперации и членов их семей. Среди «актуальных вопросов соблюдения и защиты их прав в докладе выделяется поиск пропавших без вести, возвращение из плена, эвакуация тел погибших, задержки выплат, жилищные вопросы и проч. В презентации сказано, что по направлению поиска без вести пропавших и возвращения из плена «установлена судьба» 3176 участников спецоперации, 779 были возвращены в Россию из плена.
Приведены и другие данные. К примеру, 46 жителей Курской области были возвращены в Россию с Украины, воссоединены 55 семей, члены которых оказались по разные стороны российско-украинской границы и проч. Отмечается, что уполномоченный занимался актуальными вопросами «защиты прав жителей приграничных территорий». Тут упоминаются «геноцид русскоязычного населения», поиск пропавших без вести мирных жителей, возвращение мирных жителей, захваченных ВСУ, эвакуация гражданских лиц с территории, где идут боевые действия и проч.
Москалькова сказала в Госдуме, что ведет работу с Минобороны и ФСБ по поводу без вести пропавших и обмену военнопленными. Омбудсмен предложила изучить опыт других стран (например, нынешних Сербии и Хорватии), где были вооруженные конфликты. Также она отметила, что в некоторых странах есть законы о пропавших без вести, о статусе семей без вести пропавших – и тоже призвала изучить этот опыт.
На втором месте по числу обращений после проблем участников спецоперации и их близких – вопросы, касающиеся социальных прав граждан. Также много обращений по вопросам соблюдения и защиты прав участников уголовного процесса – по этой теме к уполномоченному было 10 106 обращений. Также к Москальковой в прошлом году было 4135 обращений по вопросам соблюдения и защиты прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС). По данным Москальковой, сейчас в учреждениях УИС содержится 357 999 человек, в 2023 г. их было 433 006, а в 2022 г. – 465 896. Основные обращения были по медобеспечению, условиям содержания и переводу в иные учреждения.
Депутатам важно, чтобы институт уполномоченного качественно работал, говорит Тимофеева, в частности, чтобы хватало сотрудников, чтобы оперативно заработала информационная система ФГИС УПЧ и проч. Ранее омбудсмен предложила создать координационный орган для проведения комплексной работы по поиску пропавших военнослужащих и помощи членам их семей, а также принять закон о противодействии буллингу и др.