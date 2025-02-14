Вэнс обвинил СМИ в неверной трактовке слов об отправке военных США на Украину
Издание The Wall Street Jounral неверно изложило слова вице-президента США Джэй Ди Вэнса о возможности отправки американских военных на Украину. Об этом политик написал в соцсети Х.
«Тот факт, что газета WSJ неверно истолковала мои слова, – это абсурдно», – написал Вэнс.
Вице-президент США добавил, что его не удивляет такая интерпретация, поскольку журналисты WSJ, по его словам, на протяжении многих лет добивались, чтобы «все больше американских военных без необходимости отправлялись за границу».
До этого WSJ сообщала, что в интервью Вэнс утверждал, что при необходимости Вашингтон может задействовать как экономические, так и военные меры давления на Москву для достижения соглашения по ситуации в Украине.
14 февраля в Кремле сообщили о намерении запросить дополнительные разъяснения у американской стороны по поводу высказываний Вэнса о механизмах давления на Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что подобные формулировки ранее не звучали.
Также Вэнс заявил о готовности приехать в Москву для проведения переговоров по Украине. Об этом политик сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности.