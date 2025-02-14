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Вэнс обвинил СМИ в неверной трактовке слов об отправке военных США на Украину

Ведомости

Издание The Wall Street Jounral неверно изложило слова вице-президента США Джэй Ди Вэнса о возможности отправки американских военных на Украину. Об этом политик написал в соцсети Х.

«Тот факт, что газета WSJ неверно истолковала мои слова, – это абсурдно», – написал Вэнс.

Вице-президент США добавил, что его не удивляет такая интерпретация, поскольку журналисты WSJ, по его словам, на протяжении многих лет добивались, чтобы «все больше американских военных без необходимости отправлялись за границу».

До этого WSJ сообщала, что в интервью Вэнс утверждал, что при необходимости Вашингтон может задействовать как экономические, так и военные меры давления на Москву для достижения соглашения по ситуации в Украине.

14 февраля в Кремле сообщили о намерении запросить дополнительные разъяснения у американской стороны по поводу высказываний Вэнса о механизмах давления на Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что подобные формулировки ранее не звучали.

Также Вэнс заявил о готовности приехать в Москву для проведения переговоров по Украине. Об этом политик сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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