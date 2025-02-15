Туск призвал подготовить европейский план по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на конференции по безопасности призвал создать «вооруженные силы Европы» и признал потерю республикой около 4000 кв. км территории. С речью в Мюнхене выступил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что власти Германии после выборов могут объявить о чрезвычайной ситуации. По словам канцлера, это необходимо для ослабления долгового тормоза, чтобы правительство ФРГ смогло увеличивать заимствования бюджета для финансирования военной помощи Украине.