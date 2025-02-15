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Туск призвал подготовить европейский план по Украине

Ведомости

Европе срочно нужен собственный план действий в отношении Украины и своей безопасности, иначе будущее европейских стран будут определять другие «глобальные игроки», заявил в X премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Европе срочно нужен свой план действий относительно Украины и нашей безопасности, иначе другие глобальные игроки будут определять наше будущее. Необязательно в соответствии с нашими собственными интересами. Этот план должен быть подготовлен сейчас. Нельзя терять время», – написал Туск.

В Мюнхене 14–15 февраля проходит ежегодная конференция по безопасности (Munich Security Conference – MSC). В Германию на мероприятие прибыли, в частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского президента по Украине Кит Кэллог, министр иностранных дел Китая Ван И и др.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на конференции по безопасности призвал создать «вооруженные силы Европы» и признал потерю республикой около 4000 кв. км территории. С речью в Мюнхене выступил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что власти Германии после выборов могут объявить о чрезвычайной ситуации. По словам канцлера, это необходимо для ослабления долгового тормоза, чтобы правительство ФРГ смогло увеличивать заимствования бюджета для финансирования военной помощи Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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