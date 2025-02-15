Туск призвал подготовить европейский план по Украине
Европе срочно нужен собственный план действий в отношении Украины и своей безопасности, иначе будущее европейских стран будут определять другие «глобальные игроки», заявил в X премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Европе срочно нужен свой план действий относительно Украины и нашей безопасности, иначе другие глобальные игроки будут определять наше будущее. Необязательно в соответствии с нашими собственными интересами. Этот план должен быть подготовлен сейчас. Нельзя терять время», – написал Туск.
В Мюнхене 14–15 февраля проходит ежегодная конференция по безопасности (Munich Security Conference – MSC). В Германию на мероприятие прибыли, в частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского президента по Украине Кит Кэллог, министр иностранных дел Китая Ван И и др.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на конференции по безопасности призвал создать «вооруженные силы Европы» и признал потерю республикой около 4000 кв. км территории. С речью в Мюнхене выступил и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что власти Германии после выборов могут объявить о чрезвычайной ситуации. По словам канцлера, это необходимо для ослабления долгового тормоза, чтобы правительство ФРГ смогло увеличивать заимствования бюджета для финансирования военной помощи Украине.