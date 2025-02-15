Шольц допустил возможность объявления ЧС для увеличения военной помощи Киеву

14 февраля Шольц призвал бундестаг ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как отметил канцлер, не стали неожиданностью, но эти события «требуют четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы»: «Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев».