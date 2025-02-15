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Шольц допустил возможность объявления ЧС для увеличения военной помощи Киеву

Ведомости

Власти Германии после выборов могут объявить о чрезвычайной ситуации (ЧС), это необходимо для ослабления долгового тормоза – механизма, который запрещал правительству ФРГ увеличивать заимствования бюджета для финансирования военной помощи Украине. Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Олаф Шольц.

«Война в центре Европы – это чрезвычайная ситуация. Я уверен, что после выборов [в бундестаге] за это проголосует большинство», – сказал он (цитата по Tagesspiegel). 

Для мобилизации дополнительной поддержки, как пояснил Шольц, нужна реформа долгового тормоза. «После выборов за это также будет большинство», – добавил он. 

На вопрос журналиста, поддержит ли население Германии увеличение расходов на поддержку Украины, канцлер ответил утвердительно. 

14 февраля Шольц призвал бундестаг ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как отметил канцлер, не стали неожиданностью, но эти события «требуют четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы»: «Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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