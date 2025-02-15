Шольц допустил возможность объявления ЧС для увеличения военной помощи Киеву
Власти Германии после выборов могут объявить о чрезвычайной ситуации (ЧС), это необходимо для ослабления долгового тормоза – механизма, который запрещал правительству ФРГ увеличивать заимствования бюджета для финансирования военной помощи Украине. Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности канцлер Германии Олаф Шольц.
«Война в центре Европы – это чрезвычайная ситуация. Я уверен, что после выборов [в бундестаге] за это проголосует большинство», – сказал он (цитата по Tagesspiegel).
Для мобилизации дополнительной поддержки, как пояснил Шольц, нужна реформа долгового тормоза. «После выборов за это также будет большинство», – добавил он.
На вопрос журналиста, поддержит ли население Германии увеличение расходов на поддержку Украины, канцлер ответил утвердительно.
14 февраля Шольц призвал бундестаг ввести в Германии чрезвычайное положение на фоне последних заявлений США по Украине. Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, как отметил канцлер, не стали неожиданностью, но эти события «требуют четкого, быстрого и решительного позиционирования Европы»: «Ничего об Украине без украинцев и ничего о Европе без европейцев».