NYT заявила о планах Трампа сделать паркет для танцев в Розовом саду Белого дома
Президент США Дональд Трамп распорядился выкосить траву в Розовом саду Белого дома и заменить ее на твердое покрытие, на котором можно будет установить паркетные полы для танцев. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с соответствующим дизайнерским проектом.
По данным издания, Трамп собирается превратить Розовый сад в подобие внутреннего двора своей резиденции в Мар-а-Лаго. Дизайнеры разработали под эти цели несколько вариантов покрытий, но розы, судя по всему, останутся. Мнение первой леди США Мелании Трамп о планах ее супруга по обустройству Розового сада неизвестно. Во время его первого президентского срока она занималась в саду перепланировкой, чем вызвала споры из-за необходимости обновить систему орошения.
Свой отпечаток на этой территории оставили многие президентские семьи, отмечает газета. В частности, экс-президент США Джеральд Форд распорядился построить открытый бассейн, бывший американский лидер Барак Обама предложил создать баскетбольную площадку, а его супруга Мишель Обама – огород на Южной лужайке Белого дома.
21 января стало известно, что рабочий стол Трампа в Белом доме вновь оснастили специальной кнопкой, после нажатия на которую главе государства приносят стакан с диетической Coca-Cola. В коридоре у Овального кабинета в Белом доме также повесили снимок президента США, сделанный при формальной процедуре его ареста в августе 2023 г. в штате Джорджия по делу о вмешательстве в выборы в 2020 г.