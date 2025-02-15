NYT заявила о планах Трампа сделать паркет для танцев в Розовом саду Белого дома

По данным издания, Трамп собирается превратить Розовый сад в подобие внутреннего двора своей резиденции в Мар-а-Лаго. Дизайнеры разработали под эти цели несколько вариантов покрытий, но розы, судя по всему, останутся. Мнение первой леди США Мелании Трамп о планах ее супруга по обустройству Розового сада неизвестно. Во время его первого президентского срока она занималась в саду перепланировкой, чем вызвала споры из-за необходимости обновить систему орошения.