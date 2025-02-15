Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

NYT заявила о планах Трампа сделать паркет для танцев в Розовом саду Белого дома

Ведомости

Президент США Дональд Трамп распорядился выкосить траву в Розовом саду Белого дома и заменить ее на твердое покрытие, на котором можно будет установить паркетные полы для танцев. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с соответствующим дизайнерским проектом.

По данным издания, Трамп собирается превратить Розовый сад в подобие внутреннего двора своей резиденции в Мар-а-Лаго. Дизайнеры разработали под эти цели несколько вариантов покрытий, но розы, судя по всему, останутся. Мнение первой леди США Мелании Трамп о планах ее супруга по обустройству Розового сада неизвестно. Во время его первого президентского срока она занималась в саду перепланировкой, чем вызвала споры из-за необходимости обновить систему орошения.

Свой отпечаток на этой территории оставили многие президентские семьи, отмечает газета. В частности, экс-президент США Джеральд Форд распорядился построить открытый бассейн, бывший американский лидер Барак Обама предложил создать баскетбольную площадку, а его супруга Мишель Обама – огород на Южной лужайке Белого дома.

21 января стало известно, что рабочий стол Трампа в Белом доме вновь оснастили специальной кнопкой, после нажатия на которую главе государства приносят стакан с диетической Coca-Cola. В коридоре у Овального кабинета в Белом доме также повесили снимок президента США, сделанный при формальной процедуре его ареста в августе 2023 г. в штате Джорджия по делу о вмешательстве в выборы в 2020 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных