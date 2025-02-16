Рабочие в Греции заблокировали грузовики с 350 тонн тротила для Украины
В Лаврио (Греция) рабочие заблокировали путь для 18 грузовиков, перевозивших 350 т тротила на завод Hellenic Defense Systems SA (EAS), передает греческое издание 902.gr.
Взрывчатое вещество предназначалось для хранения на открытой площадке завода, для производства 155-мм снарядов, которые отправляются на Украину, следует из материала. Протестующие не согласны с перевозкой такого количества взрывчатки по городу и жилым кварталам без каких-либо мер защиты.
После вмешательства протестующих часть груза со взрывчаткой будет возвращена на судно, на котором он был доставлен. Транспортировка будет осуществляться в безопасное место ночью, когда все предприятия и магазины будут закрыты. Пять грузовиков все же покинули порт до начала протестов, местная полиция возбудила дело.
Дорогу заблокировали сторонники Коммунистической партии Греции. Подобную акцию они проводили и ранее, в ноябре 2024 г. Тогда члены Компартии и «Коммунистической молодежи Греции» заблокировали шесть грузовиков с боеприпасами для Украины в городе Тирнавос. Грузовики с номерами Украины, Польши и Болгарии везли ракеты и другие боеприпасы в рамках договоренностей правительства Греции о военной помощи Киеву.
Весной Греция и Кипр настаивали на ограничении закупок оружия для Украины за рубежом за счет средств Европейского фонда мира. 25 апреля прошлого года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не будут отправлять системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 или Patriot на Украину.