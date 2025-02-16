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Рабочие в Греции заблокировали грузовики с 350 тонн тротила для Украины

Ведомости

В Лаврио (Греция) рабочие заблокировали путь для 18 грузовиков, перевозивших 350 т тротила на завод Hellenic Defense Systems SA (EAS), передает греческое издание 902.gr.

Взрывчатое вещество предназначалось для хранения на открытой площадке завода, для производства 155-мм снарядов, которые отправляются на Украину, следует из материала. Протестующие не согласны с перевозкой такого количества взрывчатки по городу и жилым кварталам без каких-либо мер защиты.

После вмешательства протестующих часть груза со взрывчаткой будет возвращена на судно, на котором он был доставлен. Транспортировка будет осуществляться в безопасное место ночью, когда все предприятия и магазины будут закрыты. Пять грузовиков все же покинули порт до начала протестов, местная полиция возбудила дело.

Дорогу заблокировали сторонники Коммунистической партии Греции. Подобную акцию они проводили и ранее, в ноябре 2024 г. Тогда члены Компартии и «Коммунистической молодежи Греции» заблокировали шесть грузовиков с боеприпасами для Украины в городе Тирнавос. Грузовики с номерами Украины, Польши и Болгарии везли ракеты и другие боеприпасы в рамках договоренностей правительства Греции о военной помощи Киеву.

Весной Греция и Кипр настаивали на ограничении закупок оружия для Украины за рубежом за счет средств Европейского фонда мира. 25 апреля прошлого года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины не будут отправлять системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 или Patriot на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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