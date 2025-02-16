Рабочие в Греции заблокировали грузовики с 350 тонн тротила для Украины

После вмешательства протестующих часть груза со взрывчаткой будет возвращена на судно, на котором он был доставлен. Транспортировка будет осуществляться в безопасное место ночью, когда все предприятия и магазины будут закрыты. Пять грузовиков все же покинули порт до начала протестов, местная полиция возбудила дело.