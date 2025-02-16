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Основатель Pink Floyd Уотерс примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине

Ведомости

Один из основателей группы Pink Floyd, политический активист Роджер Уотерс выступит с докладом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине по приглашению российской стороны. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

«В предстоящем 17 февраля заседании СБ ООН по Украине, которое мы запросили по поводу 10-летней годовщины принятия советом резолюции 2202, утвердившей минский комплекс мер, в качестве приглашенного нами докладчика вновь выступит известный рок-музыкант и политический активист Роджер Уотерс», – написал Полянский в своем Telegram-канале.

Выступление Уотерса в Совбезе ООН станет не первым, напомнил зампостпреда. По его словам, речь музыканта в феврале 2023 г. вызвала «огромный резонанс». Тогда он заявил, что спецоперация российских войск на Украине не была неспровоцированной, как утверждают представители западных стран. В августе 2022 г. за слова о Крыме Уотерс попал в базу «Миротворца». Он заявил о важности Крыма и Севастополя для России. Уотерс также указал на действия американских властей, направленные на смену власти на Украине, которые спровоцировали Москву принять ответные меры.

Совбез ООН в феврале проведет сразу два заседания по Украине. 24 февраля – по запросу стран Запада, а 17 февраля – по запросу РФ, говорил Полянский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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