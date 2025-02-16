Основатель Pink Floyd Уотерс примет участие в заседании Совбеза ООН по Украине
Один из основателей группы Pink Floyd, политический активист Роджер Уотерс выступит с докладом на заседании Совета Безопасности ООН по Украине по приглашению российской стороны. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.
«В предстоящем 17 февраля заседании СБ ООН по Украине, которое мы запросили по поводу 10-летней годовщины принятия советом резолюции 2202, утвердившей минский комплекс мер, в качестве приглашенного нами докладчика вновь выступит известный рок-музыкант и политический активист Роджер Уотерс», – написал Полянский в своем Telegram-канале.
Выступление Уотерса в Совбезе ООН станет не первым, напомнил зампостпреда. По его словам, речь музыканта в феврале 2023 г. вызвала «огромный резонанс». Тогда он заявил, что спецоперация российских войск на Украине не была неспровоцированной, как утверждают представители западных стран. В августе 2022 г. за слова о Крыме Уотерс попал в базу «Миротворца». Он заявил о важности Крыма и Севастополя для России. Уотерс также указал на действия американских властей, направленные на смену власти на Украине, которые спровоцировали Москву принять ответные меры.
Совбез ООН в феврале проведет сразу два заседания по Украине. 24 февраля – по запросу стран Запада, а 17 февраля – по запросу РФ, говорил Полянский.