Выступление Уотерса в Совбезе ООН станет не первым, напомнил зампостпреда. По его словам, речь музыканта в феврале 2023 г. вызвала «огромный резонанс». Тогда он заявил, что спецоперация российских войск на Украине не была неспровоцированной, как утверждают представители западных стран. В августе 2022 г. за слова о Крыме Уотерс попал в базу «Миротворца». Он заявил о важности Крыма и Севастополя для России. Уотерс также указал на действия американских властей, направленные на смену власти на Украине, которые спровоцировали Москву принять ответные меры.