Оппозиция Аргентины угрожает импичментом президенту Милею

14 февраля Милей на своей странице в X рекомендовал к покупке малоизвестную криптовалюту $LIBRE. После публикации валюта подскочила до $5, но спустя несколько часов упала до уровня ниже $1. Позже Милей удалил пост, пояснив, что «не был в курсе подробностей проекта, а когда узнал, решил больше не распространять его». Сам он заявил, что не имеет отношения к криптовалюте.