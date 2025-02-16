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Оппозиция Аргентины угрожает импичментом президенту Милею

Ведомости

Президенту Аргентины либертарианцу Хавьеру Милею угрожают процедурой импичмента после рекламирования криптовалюты. Об этом пишет Reuters.

14 февраля Милей на своей странице в X рекомендовал к покупке малоизвестную криптовалюту $LIBRE. После публикации валюта подскочила до $5, но спустя несколько часов упала до уровня ниже $1. Позже Милей удалил пост, пояснив, что «не был в курсе подробностей проекта, а когда узнал, решил больше не распространять его». Сам он заявил, что не имеет отношения к криптовалюте.

Член оппозиционной коалиции назвал это «скандалом, который позорит нас в международном масштабе». По его словам, это требует подачи запроса об импичменте президенту в конгресс Аргентины.

В декабре 2024 г. профсоюзы и общественные организации Аргентины провели акцию протеста против политики Милея. Акция была созвана под лозунгом «Родина не продается». Как заявил генсек Профсоюзного центра трудящихся Аргентины Уго Яски, латиноамериканская страна находится в нищете, растет число голодающих, снизился уровень потребления мяса впервые за 30 лет. Митингующие тогда выступили в защиту бесплатного образования и производственного сектора страны.

Милей стал президентом Аргентины 10 декабря 2023 г. Он выступает за уменьшение роли государства в экономике и инициировал «шоковую терапию» для аргентинской экономики. Это включает отказ от регулирования цен, в том числе в сфере здравоохранения, приватизацию госкомпаний, включая авиаперевозчика Aerolineas Argentinas, полную дерегуляцию сферы спутникового интернета (для покупки терминалов Starlink не потребуется разрешений), ликвидацию госмонополии туристических агентств и др.

Либертарианец также является сторонником президента США республиканца Дональда Трампа. До вступления в должность 47-го президента США, 17 января на блокчейн-платформе Solana был запущен OFFICIAL TRUMP (TRUMP) – личный мемкоин Трампа. За два дня его цена взлетела до $75, а капитализация превысила $15 млрд. Правда, уже 20 января, в день инаугурации нового американского лидера, TRUMP обвалился и потерял примерно половину стоимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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