Туск подвел итоги конференции в Мюнхене словами «никогда больше»
Премьер-министр Польши Дональд Туск негативно охарактеризовал конференцию по безопасности в Мюнхене, но заявил, что как туристу в Германии ему понравились пиво и Пинакотека.
«Как туристу мне очень нравится это место. Милые люди, идеальное пиво, потрясающая Пинакотека. Как историк и политик единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен, никогда больше», – написал он в Х.
В Мюнхене на этой неделе прошла ежегодная конференция по безопасности (Munich Security Conference – MSC). В Германию на мероприятие прибыли, в частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, министр иностранных дел Китая Ван И и др. Одной из самых обсуждаемых стала речь Вэнса, в которой тот раскритиковал действия европейских политиков. В частности, вице-президент США указал на ситуацию вокруг выборов в Румынии, результаты которых и победа правопопулиста Кэлина Джеорджеску были отменены под предлогом внешнего вмешательства России через рекламу в TikTok, что в итоге не было доказано. Вэнса возмутила поддержка этого Еврокомиссией. Вице-президент США также возмутился отказом пригласить в Мюнхен представителей правопопулистских европейских партий, близких к «трампистской» идеологии.
Туск 15 февраля призвал Европу разработать собственный план действий в отношении Украины и своей безопасности. Иначе, по его словам, будущее европейских стран будут определять другие «глобальные игроки», заявил он в X.