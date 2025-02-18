Минюст предложил не отказывать в регистрации кандидатам при просрочке

В суде подчеркнули, что оспариваемый закон имеет системообразующее значение для регулирования электоральных отношений. Абсолютизация электоральных сроков, отметил КС, не способствует достижению взаимного доверия государства и общества в сфере выборов, так как успешное оспаривание отказа избиркома в заверении списка кандидатов, по сути, не позволяет включенным в него лицам претендовать на регистрацию, что обессмысливает обращение в суд за защитой права быть избранными.