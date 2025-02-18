Минюст предложил не отказывать в регистрации кандидатам при просрочке
Минюст РФ разработал и опубликовал проект закона, согласно которому предлагается исключить возможность отказа в заверении списка кандидатов, а также списка кандидатов по избирательным округам в случае пропуска установленного законом срока представления в избирательную комиссию документов для регистрации. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных актов.
В частности, исключается отказ в заверении в случае пропуска установленного законом срока представления в избирательную комиссию документов для регистрации, если пропуск был вызван первоначальным отказом избирательной комиссии в заверении списка или отказ был признан незаконным после суда. Как отмечает ведомство, изменения направлены на обеспечение гарантий избирательных прав граждан и политических партий.
Как отмечают авторы, проект закона направлен на исполнение постановления Конституционного суда РФ от 13 декабря 2024 г. Тогда поводом к рассмотрению дела явились жалобы Оренбургского областного отделения КПРФ. Суд принял решение по жалобе трех представительниц партии – экс-кандидатов в советы депутатов. В 2022 г. они выдвинулись на местные выборы, но получили отказ при заверении списков кандидатов-одномандатников. Пройдя несколько судебных инстанций, кандидаты смогли обязать избиркомы заверить списки, но было уже поздно.
Заявительницы оспаривали ряд норм, которые позволяют возвращать документы одномандатников, направленные после истечения сроков подачи для регистрации одномандатников. Проверив жалобы, КС пришел к выводу, что положения ст. 25, 26 и 38 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан» и ч. 1 ст. 35 закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» не соответствуют Конституции РФ.
В суде подчеркнули, что оспариваемый закон имеет системообразующее значение для регулирования электоральных отношений. Абсолютизация электоральных сроков, отметил КС, не способствует достижению взаимного доверия государства и общества в сфере выборов, так как успешное оспаривание отказа избиркома в заверении списка кандидатов, по сути, не позволяет включенным в него лицам претендовать на регистрацию, что обессмысливает обращение в суд за защитой права быть избранными.
В итоге КС поручил федеральному законодателю и Оренбургской области внести необходимые изменения в правовое регулирование. До этого момента выдвинутым на выборах депутатам не может быть отказано в рассмотрении вопроса об их регистрации, если они представили необходимые документы. Заявительницы же, решил суд, имеют право на компенсацию.