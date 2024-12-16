КПРФ удалось доказать право на регистрацию кандидатов после установленного срока

По сути, КС в который раз вынужден констатировать, что принцип деятельного, а не формального восстановления нарушенных избирательных прав игнорируется в практике судов общей юрисдикции, пояснил «Ведомостям» юрист Олег Захаров. В нулевые и даже десятые годы, по его словам, суды не стеснялись вносить снятых кандидатов в бюллетень прямо в день голосования и регистрировать кандидатов за пределами любых сроков. К чести КС, отметил Захаров, он в этой ситуации не стал ограничиваться констатацией того, что суды не следуют духу закона, а признал нормы неконституционными и сформулировал шпаргалку для законодателя, как нужно отразить в законе регулирование этого вопроса.