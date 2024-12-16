КПРФ удалось доказать право на регистрацию кандидатов после установленного срока

КПРФ удалось доказать право на регистрацию кандидатов после установленного срокаДействующие нормы не позволяют в случае успешного оспаривания решения избиркома претендовать на участие в выборах
Кандидатам КПРФ удалось доказать право на регистрацию кандидатов даже после установленного законом срока, если право на нее доказано в суде. Действующие нормы не позволяют в случае успешного оспаривания решения избиркома претендовать на участие в выборах, отметил Конституционный суд
Конституционный суд (КС) постановил решить вопрос о возможности регистрации кандидатов после пропущенного срока в связи с обжалованием отказа избиркома. Такое решение принял суд по жалобе трех коммунисток – экс-кандидатов в советы депутатов. В 2022 г. они выдвинулись на местные выборы, но получили отказ при заверении списков кандидатов-одномандатников. Пройдя несколько судебных инстанций, кандидаты смогли обязать избиркомы заверить списки, но было уже поздно.
Поэтому в КС заявительницы оспаривали ряд норм, которые позволяют возвращать документы одномандатников, направленные после истечения сроков подачи для регистрации одномандатников. Проверив жалобы, КС пришел к выводу, что положения ст. 25, 26 и 38 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан» и ч. 1 ст. 35 закона Оренбургской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» не соответствуют Конституции.
В суде подчеркнули, что оспариваемый закон имеет системообразующее значение для регулирования электоральных отношений. Абсолютизация электоральных сроков, отметил КС, не способствует достижению взаимного доверия государства и общества в сфере выборов, так как успешное оспаривание отказа избиркома в заверении списка кандидатов, по сути, не позволяет включенным в него лицам претендовать на регистрацию, что обессмысливает обращение в суд за защитой права быть избранными.
В итоге КС поручил федеральному законодателю и Оренбургской области внести необходимые изменения в правовое регулирование. А до этого момента выдвинутым на выборах депутатам не может быть отказано в рассмотрении вопроса об их регистрации, если они представили необходимые документы. Заявительницы же, решил суд, имеют право на компенсацию.
По мнению адвоката Приморской краевой коллегии адвокатов Максима Сикача, это решение КС является естественным продолжением позиции по защите кандидатов на этапе допуска к электоральному циклу. Исключительно формальный подход к документам позволяет незаконно отказывать кандидатам в участии в выборах, говорит он. Обсуждаемая лазейка, по словам Сикача, известна и избирательным комиссиям, и судам. При этом, предупреждает Сикач, формально решение КС может быть исполнено, вопрос в том, что это исполнение будет обусловлено дополнительными обременениями.
На самом деле обращения в КС можно было избежать, если бы избирком понял и грамотно применил прошлые позиции КС, считает руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский: «В своих решениях КС многократно – я бы сказал, звоня в колокол, – поднимал проблему таких бюрократических трюков, которые создают неоправданные препятствия для избрания». С одной стороны, говорит он, дело кандидатов КПРФ поднимает проблему исполнения позиций наивысшей инстанции: «Правовые позиции КС в мотивировочной части буквально кричат о проблеме избирательного законодательства». С другой, продолжает Брикульский, КС снова одергивает законодателя, пошагово и точечно исправляя нормы. «Если посыл не в том, что нужно упростить ряд избирательных процедур, то что тогда?» – сказал юрист.
По сути, КС в который раз вынужден констатировать, что принцип деятельного, а не формального восстановления нарушенных избирательных прав игнорируется в практике судов общей юрисдикции, пояснил «Ведомостям» юрист Олег Захаров. В нулевые и даже десятые годы, по его словам, суды не стеснялись вносить снятых кандидатов в бюллетень прямо в день голосования и регистрировать кандидатов за пределами любых сроков. К чести КС, отметил Захаров, он в этой ситуации не стал ограничиваться констатацией того, что суды не следуют духу закона, а признал нормы неконституционными и сформулировал шпаргалку для законодателя, как нужно отразить в законе регулирование этого вопроса.