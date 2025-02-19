Путин связал атаку на КТК с новыми санкциями ЕС против России
Президент РФ Владимир Путин связал атаку на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае 17 февраля с новыми санкциями Европейского союза против России, передает ТАСС.
Президент также заявил, что атака на КТК выглядит как скоординированные с Европой действия. Атака на КТК спровоцирует стабильно высокие цены на энергоносители на мировых рынках, в чем не заинтересованы потребители.
17 февраля стало известно об атаке на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская». В пресс-службе КТК сообщили, что атака была совершена семью беспилотниками. КТК уведомил всех международных акционеров компании, включая инвесторов из США и Европы, об атаке на объект.
«Транснефть», одна из акционеров КТК, 19 февраля сообщила, что в результате атаки украинских дронов 17 февраля 2025 г. на НПС «Кропоткинская» были повреждены газотурбинная установка (ГТУ), закрытое распределительное устройство, кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ, разрушена крыша здания. По оценке специалистов КТК, последствия удара будут устраняться в течение полутора-двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%.