Путин связал атаку на КТК с новыми санкциями ЕС против России

«Транснефть», одна из акционеров КТК, 19 февраля сообщила, что в результате атаки украинских дронов 17 февраля 2025 г. на НПС «Кропоткинская» были повреждены газотурбинная установка (ГТУ), закрытое распределительное устройство, кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ, разрушена крыша здания. По оценке специалистов КТК, последствия удара будут устраняться в течение полутора-двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%.