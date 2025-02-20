Песков: размещение войск стран НАТО на Украине для решения конфликта неприемлемо

Так он прокомментировал вопрос об отношении Кремля к плану премьер-министра Великобритании Кира Стармера, согласно которому предполагается развертывание миротворцев на Украине. Песков пояснил, что в вопросе размещения миротворцев речь идет о направлении воинских контингентов стран НАТО на Украину, что «приобретает совсем иное значения с точки зрения нашей безопасности».