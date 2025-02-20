Песков: размещение войск стран НАТО на Украине для решения конфликта неприемлемо
Для урегулирования конфликта на Украине размещение воинских контингентов стран, которые входят в НАТО, на территории Украины неприемлемо. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал вопрос об отношении Кремля к плану премьер-министра Великобритании Кира Стармера, согласно которому предполагается развертывание миротворцев на Украине. Песков пояснил, что в вопросе размещения миротворцев речь идет о направлении воинских контингентов стран НАТО на Украину, что «приобретает совсем иное значения с точки зрения нашей безопасности».
При этом Кремль «самым внимательным образом» следит за всеми сообщениями из Европы, добавил пресс-секретарь президента.
17 февраля Стармер заявил о готовности Великобритании гарантировать безопасность Украины и и содействовать урегулированию конфликта.