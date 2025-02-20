FT: США выступили против применения формулировки «агрессор» в отношении России
США выступают против использования формулировки «агрессор» в отношении России в заявлении G7 по случаю третьей годовщины начала военных действий на территории Украины, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на западных чиновников.
По информации издания, разногласия возникли, когда президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором» и предложил вернуть Россию в G7. Источники FT сообщили, что США возражают против фразы «российская агрессия» и подобных описаний.
Участие Зеленского в предстоящем саммите G7 24 февраля также под вопросом, сообщили в издании.
Два собеседника издания заявили, что настойчивость администрации Трампа в смягчении формулировок отражает широкий сдвиг в политике США, где описывают военные действия как «конфликт на Украине». Подобная риторика показывает отход от языка, который использовался администрацией бывшего президента США Джо Байдена, когда фраза «российская агрессия» была в широком употреблении.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. На встрече российскую сторону представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От американской стороны выступили госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы государства на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
19 февраля Трамп в социальной сети Truth Social назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Он также заявил, что политик «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, где у Украины никогда не было шансов на победу и который Киев не может урегулировать без США.