FT: США выступили против применения формулировки «агрессор» в отношении России

19 февраля Трамп в социальной сети Truth Social назвал Зеленского диктатором из-за его отказа проводить президентские выборы в стране. Он также заявил, что политик «убедил» США потратить $350 млрд на конфликт, где у Украины никогда не было шансов на победу и который Киев не может урегулировать без США.