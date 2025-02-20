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Путин провел встречу с главным раввином РФ и главой Федерации еврейских общин

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел встречу с главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой, сообщается на сайте Кремля.

Глава российского государства начал встречу с «наилучших пожеланий» россиянину Александру Труфанову, освобожденному из плена «Хамаса» 15 февраля.

«Хотел бы сказать, что это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике Российской Федерации по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнеров региона, и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства «Хамаса», – заявил президент, отметив, что «испытания были непростыми».

Лазар поблагодарил Путина и рассказал об антисемитизме и «деградации» в европейском обществе.

«Уже есть лидеры, которые говорят, что есть отец, не может быть родитель 1, родитель 2. Люди понимают, что эти ценности, семейные ценности очень важны», – заявил Лазар.

15 февраля Армия обороны Израиля сообщила об освобождении трех заложников «Хамаса». Среди освобожденных кроме Труфанова были Саги Декель Чен со вторым американским гражданством и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Все они находились в плену на протяжении 498 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в России приветствуют освобождение Труфанова и выражают признательность руководству палестинской группировки за такое решение. Новый паспорт гражданина России взамен истекшего ожидал россиянина в консульском отделе посольства РФ в Тель-Авиве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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