Путин провел встречу с главным раввином РФ и главой Федерации еврейских общин
Президент России Владимир Путин провел встречу с главным раввином РФ Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой, сообщается на сайте Кремля.
Глава российского государства начал встречу с «наилучших пожеланий» россиянину Александру Труфанову, освобожденному из плена «Хамаса» 15 февраля.
«Хотел бы сказать, что это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике Российской Федерации по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнеров региона, и благодаря, конечно, доброй воле со стороны руководства «Хамаса», – заявил президент, отметив, что «испытания были непростыми».
Лазар поблагодарил Путина и рассказал об антисемитизме и «деградации» в европейском обществе.
«Уже есть лидеры, которые говорят, что есть отец, не может быть родитель 1, родитель 2. Люди понимают, что эти ценности, семейные ценности очень важны», – заявил Лазар.
15 февраля Армия обороны Израиля сообщила об освобождении трех заложников «Хамаса». Среди освобожденных кроме Труфанова были Саги Декель Чен со вторым американским гражданством и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Все они находились в плену на протяжении 498 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в России приветствуют освобождение Труфанова и выражают признательность руководству палестинской группировки за такое решение. Новый паспорт гражданина России взамен истекшего ожидал россиянина в консульском отделе посольства РФ в Тель-Авиве.