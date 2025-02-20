Путин провел встречу с главным раввином РФ и главой Федерации еврейских общин

15 февраля Армия обороны Израиля сообщила об освобождении трех заложников «Хамаса». Среди освобожденных кроме Труфанова были Саги Декель Чен со вторым американским гражданством и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. Все они находились в плену на протяжении 498 дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в России приветствуют освобождение Труфанова и выражают признательность руководству палестинской группировки за такое решение. Новый паспорт гражданина России взамен истекшего ожидал россиянина в консульском отделе посольства РФ в Тель-Авиве.