Путин предложил посвятить следующий Форум будущих технологий биоэкономике

В начале февраля появилась информация о том, что в течение нескольких месяцев правительство РФ планирует подготовить новый национальный проект под названием «Биоэкономика». Председатель кабмина Михаил Мишустин отмечал, что после этого в регионах начнется строительство инфраструктуры, необходимой для использования биологического сырья. Также будут разрабатывать уникальные технологии, которые найдут применение в сельском хозяйстве, экологии и производстве лекарственных препаратов.