Путин предложил посвятить следующий Форум будущих технологий биоэкономике
Президент РФ Владимир Путин предложил посвятить следующий Форум будущих технологий вопросам биоэкономики. Об этом глава государства заявил в своем выступлении во время пленарной сессии форума.
«Речь о формировании принципиально нового явления, новой реальности – биоэкономики. Эта тема важнейшая, ключевая с точки зрения качества глобального роста», – сообщил Путин.
Глава государства подчеркнул, что Россия приглашает ученых, педагогов и предпринимателей со всего мира принять участие в предстоящем форуме.
«Мы открыты для сотрудничества», – пояснил президент.
В начале февраля появилась информация о том, что в течение нескольких месяцев правительство РФ планирует подготовить новый национальный проект под названием «Биоэкономика». Председатель кабмина Михаил Мишустин отмечал, что после этого в регионах начнется строительство инфраструктуры, необходимой для использования биологического сырья. Также будут разрабатывать уникальные технологии, которые найдут применение в сельском хозяйстве, экологии и производстве лекарственных препаратов.