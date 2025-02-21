Келлог назвал позитивными встречи в Киеве по урегулированию конфликта на Украине
Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог охарактеризовал прошедшие встречи в Киеве, темы которых касались урегулирования российско-украинского конфликта, как позитивные. Об этом Келлог рассказал в социальной сети X.
Келлог написал, что провел насыщенный день общения с высшим руководством Украины. Он отметил, что переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским были «продолжительными и позитивными».
20 февраля Келлог встретился с Зеленским в Киеве. До встречи с Зеленским Келлог провел переговоры с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, а также руководителями разведок и спецслужб. На встрече с американским политиком Зеленский предложил заключить «сильное» и «полезное» соглашение с президентом США Дональдом Трампом по инвестициям и безопасности.