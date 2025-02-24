Канада ввела новые антироссийские санкции против 33 физлиц и 44 компаний
Правительство Канады приняло решение ввести новые антироссийские санкции в отношении 33 физлиц и 44 компаний и организаций, сообщается на сайте кабмина.
Под канадские ограничения, среди прочих, попали журналист Владимир Познер и президент Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе. Под санкции попали российские войска РХБЗ, Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, ВКС России, Международный детский центр «Артек» и др.
24 февраля главы МИД стран Евросоюза (ЕС) утвердили 16-й пакет санкций против РФ, ключевым в новом пакете стал запрет на ввоз российского необработанного алюминия. Новый список ограничений включает 83 записи, в том числе 48 физлиц и 35 организаций, а также два новых критерия для санкций против владельцев «теневого флота» РФ и тех, кто поддерживает ВПК.
Пакет санкций включает запрет на транзакции для организаций, использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, и запрет для 13 российских банков на доступ к SWIFT. ЕС также ввел запрет на вещание восьми российских СМИ: EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation и «Красная звезда».
ЕС усиливает запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, включая транзит, для операторов с долей российского капитала более 25%, а также запрещает изменения в капитале предприятий с такой долей свыше 25%.
В этот же день Великобритания включила в свой санкционный список авиакомпанию S7 (АО «Авиакомпания «Сибирь») и генерального директора телеканала «Царьград» Наталью Тюрину. Среди компаний, попавших под ограничения, указаны автомобильная группа «Авилон», компания «Грант-Трейд» (санкции введены также против руководителя компании Марата Мустафьева), группа компаний «Русская энергия», «Сибантрацит», НПП «Салют», «Стройсервис».
Под ограничения также попали сооснователь авиакомпании S7 Владислав Филев, сенатор Арсен Каноков, депутат Госдумы Вадим Булавинов, бизнесмены Роман и Глеб Троценко, статс-секретарь – заместитель главы МЧС Денис Попов, банкир Игорь Ким, гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, руководитель «ЭР-телеком холдинга» Андрей Кузяев и др.