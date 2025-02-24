Великобритания ввела санкции против S7 и гендиректора «Царьграда» Тюриной

Великобритания ввела санкции против S7 и гендиректора «Царьграда» ТюринойПод ограничения также попали бизнесмены Троценко и автогруппа «Авилон»
Лондон включил в свой санкционный список 24 февраля авиакомпанию S7 (АО «Авиакомпания «Сибирь») и генерального директора телеканала «Царьград» Наталью Тюрину. Это следует из информации на сайте МИД Великобритании.
Среди компаний, попавших под ограничения, указаны автомобильная группа «Авилон», компания «Грант-Трейд» (санкции введены также против руководителя компании Марата Мустафьева), группа компаний «Русская энергия», «Сибантрацит», НПП «Салют», «Стройсервис».
Под ограничения также попали сооснователь авиакомпании S7 Владислав Филев, сенатор Арсен Каноков, депутат Госдумы Вадим Булавинов, бизнесмены Роман и Глеб Троценко, статс-секретарь – заместитель главы МЧС Денис Попов, банкир Игорь Ким, гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, руководитель «ЭР - телеком холдинг» Андрей Кузяев и др.
Всего, по сообщению МИД королевства, в санкционный список было добавлено 67 юридических и физических лиц, а также 40 судов.
В третью годовщину начала боевых действий на Украине санкции ввел и Евросоюз. Под ограничения в рамках 16-го пакета санкций попали 13 российских банков. ЕС также впервые устанавливает запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России и использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.
Новый список ограничений содержит 83 записи, сообщали в Совете ЕС. В частности, он включает 48 индивидуальных лиц и 35 организаций. Кроме того, совет установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда так называемого теневого флота РФ.