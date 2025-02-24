Великобритания ввела санкции против S7 и гендиректора «Царьграда» Тюриной

В третью годовщину начала боевых действий на Украине санкции ввел и Евросоюз. Под ограничения в рамках 16-го пакета санкций попали 13 российских банков. ЕС также впервые устанавливает запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России и использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.