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Великобритания ввела санкции против S7 и гендиректора «Царьграда» Тюриной

Под ограничения также попали бизнесмены Троценко и автогруппа «Авилон»
Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Лондон включил в свой санкционный список 24 февраля авиакомпанию S7 (АО «Авиакомпания «Сибирь») и генерального директора телеканала «Царьград» Наталью Тюрину. Это следует из информации на сайте МИД Великобритании.

Среди компаний, попавших под ограничения, указаны автомобильная группа «Авилон», компания «Грант-Трейд» (санкции введены также против руководителя компании Марата Мустафьева), группа компаний «Русская энергия», «Сибантрацит», НПП «Салют», «Стройсервис».

Под ограничения также попали сооснователь авиакомпании S7 Владислав Филев, сенатор Арсен Каноков, депутат Госдумы Вадим Булавинов, бизнесмены Роман и Глеб Троценко, статс-секретарь – заместитель главы МЧС Денис Попов, банкир Игорь Ким, гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, руководитель «ЭР - телеком холдинг» Андрей Кузяев и др.

Всего, по сообщению МИД королевства, в санкционный список было добавлено 67 юридических и физических лиц, а также 40 судов.

В третью годовщину начала боевых действий на Украине санкции ввел и Евросоюз. Под ограничения в рамках 16-го пакета санкций попали 13 российских банков. ЕС также впервые устанавливает запрет на транзакции для кредитных и финансовых организаций, зарегистрированных за пределами России и использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

Новый список ограничений содержит 83 записи, сообщали в Совете ЕС. В частности, он включает 48 индивидуальных лиц и 35 организаций. Кроме того, совет установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда так называемого теневого флота РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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