Макрон оценил возобновление диалога между США и Россией

«Я всегда считаю, что важно вести диалог с другими лидерами, особенно когда существуют разногласия», – сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Трампом в Белом доме. – «Сейчас ситуация сильно изменилась, потому что в США новая администрация. Это новый контекст. Поэтому у президента Трампа есть хорошие причины возобновить диалог с президентом Путиным».