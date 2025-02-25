Макрон оценил возобновление диалога между США и Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у лидера США Дональда Трампа существуют «хорошие причины» для того, чтобы снова начать диалог с президентом России Владимиром Путиным.
«Я всегда считаю, что важно вести диалог с другими лидерами, особенно когда существуют разногласия», – сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Трампом в Белом доме. – «Сейчас ситуация сильно изменилась, потому что в США новая администрация. Это новый контекст. Поэтому у президента Трампа есть хорошие причины возобновить диалог с президентом Путиным».
В феврале стало известно о подготовке к встрече президентов США и России. 12 февраля лидеры двух стран провели телефонный разговор, 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры.