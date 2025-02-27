Захарова: приговор Додику не может иметь юридических последствий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская администрация осуждает приговор Додика, так как такие действия способны возыметь негативные последствия для ситуации не только в Боснии и Герцеговине, но и на Балканах в целом. По его мнению, преследование Додика носит политический характер. Оно направлено против всех патриотических сил в республике.