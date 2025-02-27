Захарова: приговор Додику не может иметь юридических последствий
Приговор президенту Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милораду Додику неправосуден и не может иметь юридических последствий. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это очередной случай, когда политика взяла верх над правом, в результате чего законно избранный народный представитель был по сути признан виновным в добросовестном исполнении возложенных на него конституцией обязанностей», – указала дипломат.
По ее словам, приговор Додику был направлен на его устранение с политической сцены.
26 февраля суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к одному году тюремного заключения и на шесть лет запретил ему заниматься политической деятельностью. Его признали виновным по делу о неподчинении Высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту.
Судебный процесс над Додиком продолжался около года. Лидера боснийских сербов обвиняли в игнорировании решений Конституционного суда Боснии и Шмидта. Обвинение требовало для Додика пять лет тюрьмы и 10-летний запрет заниматься политикой. Руководство боснийских сербов грозило, что в случае обвинительного приговора будет организован референдум о выходе Республики Сербской из Боснии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская администрация осуждает приговор Додика, так как такие действия способны возыметь негативные последствия для ситуации не только в Боснии и Герцеговине, но и на Балканах в целом. По его мнению, преследование Додика носит политический характер. Оно направлено против всех патриотических сил в республике.