Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Захарова: приговор Додику не может иметь юридических последствий

Ведомости

Приговор президенту Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милораду Додику неправосуден и не может иметь юридических последствий. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это очередной случай, когда политика взяла верх над правом, в результате чего законно избранный народный представитель был по сути признан виновным в добросовестном исполнении возложенных на него конституцией обязанностей», – указала дипломат.

По ее словам, приговор Додику был направлен на его устранение с политической сцены.

26 февраля суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к одному году тюремного заключения и на шесть лет запретил ему заниматься политической деятельностью. Его признали виновным по делу о неподчинении Высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту.

Судебный процесс над Додиком продолжался около года. Лидера боснийских сербов обвиняли в игнорировании решений Конституционного суда Боснии и Шмидта. Обвинение требовало для Додика пять лет тюрьмы и 10-летний запрет заниматься политикой. Руководство боснийских сербов грозило, что в случае обвинительного приговора будет организован референдум о выходе Республики Сербской из Боснии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская администрация осуждает приговор Додика, так как такие действия способны возыметь негативные последствия для ситуации не только в Боснии и Герцеговине, но и на Балканах в целом. По его мнению, преследование Додика носит политический характер. Оно направлено против всех патриотических сил в республике.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных