Трамп назвал самое худшее заявление Зеленского
Высказывание президента Украины Владимира Зеленского о невозможности быстрого перемирия является наихудшим из его заявлений, сказал президент США Дональд Трамп.
Трамп опубликовал ссылку на материал AP, где приводится заявление Зеленского о том, что сделка по прекращению конфликта между Украиной и Россией «все еще очень, очень далека». Тем не менее Зеленский ожидает, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, несмотря на напряженные отношения с Трампом.
«Это самое худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго это терпеть! – написал Трамп в своей сети Truth Social. – Я так и говорил – этот парень не хочет мира, пока у него есть поддержка Америки».
Трамп заметил, что европейские страны на встрече с Зеленским прямо заявили, что Европа не сможет справиться без США. «Вероятно, не самое удачное заявление с точки зрения демонстрации силы против России. О чем они думают?» – добавил американский президент.
28 февраля Трамп встретился с Зеленским в Белом доме. Целью встречи было обозначено рассмотрение деталей соглашения по сделке о полезных ископаемых. В итоге переговоры политиков превратились в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, обвинившим Киев в неблагодарности. Подписания договора не случилось, а Зеленский раньше запланированного уехал из Белого дома.