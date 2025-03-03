Трамп не считает сделку по полезным ископаемым с Украиной «мертвой»

Трамп также раскритиковал слова Зеленского о том, что до мира на Украине «очень, очень далеко», и выразил надежду, что президент Украины ошибается. «Президент Зеленский, как сообщается, сделал сегодня заявление для AP. Трамп отметил, что не доверяет этому источнику, но добавил, что, по словам Зеленского, война будет продолжаться долго, и лучше бы он ошибался», – заявил Трамп журналистам.