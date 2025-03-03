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Трамп не считает сделку по полезным ископаемым с Украиной «мертвой»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает соглашение по полезным ископаемым с Украиной провалившимся. Он пообещал подробнее высказаться по этому вопросу во вторник вечером.

«Нет, я так не думаю. Я считаю, что это отличная сделка для нас», – сказал Трамп журналистам, когда его спросили, окончательно ли сделка «мертва» после перепалки между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Трамп подчеркнул, однако, что Зеленский должен проявлять больше благодарности, так как поддержка Украины со стороны США была неизменной.

«Я просто думаю, что он должен быть более признателен, потому что эта страна поддерживала их в трудные времена», – объяснил он, отвечая на вопрос, что Зеленский должен сделать для возобновления переговоров.

Трамп также раскритиковал слова Зеленского о том, что до мира на Украине «очень, очень далеко», и выразил надежду, что президент Украины ошибается. «Президент Зеленский, как сообщается, сделал сегодня заявление для AP. Трамп отметил, что не доверяет этому источнику, но добавил, что, по словам Зеленского, война будет продолжаться долго, и лучше бы он ошибался», – заявил Трамп журналистам.

28 февраля Трамп встретился с Зеленским в Белом доме для обсуждения деталей сделки по полезным ископаемым. Однако переговоры переросли в эмоциональную перепалку между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который обвинил Киев в неблагодарности. В результате договор подписан не был, а Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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